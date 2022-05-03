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війна

УЄФА запровадили нові заборони для росії

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УЄФА запровадили нові заборони для росії - фото 1

УЄФА оприлюднили інформацію про відсторонення будь-яких російських футбольних клубів від участі в усіх єврокубках наступного сезону. Читайте далі та дізнайтеся, про які саме спортивні змагання йде мова.

УЄФА заборонила країні-агресору участь у низці найближчих змагань, а також забрало право на проведення чемпіонатів. Це буде перший сезон, коли російські клуби не будуть у жодних категоріях.

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Виконавчий комітет УЄФА ухвалив такі рішення:

  • Жіночу збірну з росії виключили із жіночого Євро-2022. Натомість її замінить команда з Португалії.
  • Збірна росії з футболу не братиме участь у Лізі націй сезону-2022/23. Вони мали бути у групі 2 Ліги В, тож автоматично посідають четверте місце в цій групі. Таким чином, наприкінці групового етапу вони вилетять у нижчу лігу та посідають 16-е та останнє місце Ліги B.
УЄФА запровадили нові заборони для росії - фото 504510
  • ФК росії не братимуть участі в жодному з наступних матчів в межах Чемпіонату Європи. Всі їхні результати до цього моменту вважаються недійсними.
  • Представників росії не буде на клубних змаганнях УЄФА в сезоні 2022/23 (Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи УЄФА, Ліга конференцій УЄФА, Ліга чемпіонів УЄФА серед жінок та Юнацька Ліга УЄФА).
  • Футболісти з росії не братимуть участі в молодіжних чемпіонатах 2022/23 серед чоловіків до 17 років і до 19 років. Також росія не братиме участі в чемпіонатах серед жінок до 17 років і серед жінок до 19 років.
  • УЄФА визнав заявку росії на проведення Чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років неприйнятною.

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