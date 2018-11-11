Аналіз бою Усик – Белью: потужний нокаут українця і гіркі сльози британця

Бій Усик – Белью завершився впевненою перемогою українця. Наш боксер захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, відправивши Тоні Белью у нокаут. До вашої уваги детальний аналіз поєдинку!

В сухому останку маємо перемогу, захист усіх титулів і гарну заявку на суперважкий дивізіон. Однак за зовнішньою невимушеністю приховується дійсно найважчий і найнебезпечніший бій у кар'єрі Олександра Усика на професійному ризі. Бій, який українець міг програти, і то не виглядало б чимось надзвичайним.

Як це було: Відео бою Усик vs Белью

Однак Усик знову виграв і цим лише зміцнив свій і без того стійкий авторитет. Ті експерти, які говорили, що Тоні Белью матиме шанси на перемогу лише в тому разі, якщо зможе нокаутувати опонента впродовж перших шести раундів, немов у воду дивилися. Щоправда, не врахували вони одного. У перших п'яти трихвилинках Тоні не просто не поступався Олександрові з точки зору техніки, швидкості й решти суто боксерських компонентів, а навіть переважав нашого бійця.

Бій Усик - Белью

Після бою з'явилася інформація, що за записками усіх 20-х експертів журналу The Ring лідирував саме Белью. З такою одностайністю можна погоджуватися чи не погоджуватися, але треба констатувати, що, як мінімум, жодного з п'яти перших раундів Тоні не програв. Інша річ, що й виграв один-максимум два.

Показово, що з початком бою позицію в центрі рингу зайняв саме Белллью. Він намагався діяти першим номером, викидав більше ударів. Щоправда, Усик завдяки швидким ногам і відмінній маневренності майже не пропускав. Так, того "майже" могло для дострокової перемоги британця вистачити, але акцентовано Тоні так жодного разу й не влучив. Та ще й регулярно пропускав.

Белью намагався спровокувати Усика на жорстку рубку, кілька разів робив провокаційні випади, сподіваючись завести Олександра і змусити його діяти не розумом, а серцем. Але марно.

Бокс Усик - Белью

Злам у бою трапився у шостому раунді. Суперники миттєво помінялися ролями. Усик зайняв місце в центрі рингу і змусив суперника бігати вздовж канатів. Тоні до пори до часу від ударів начебто й ухилявся, але, на відміну від Олександра в перших п’яти раундах, надовше затримувався в кутах і рідше огризався.

У ці миті було очевидно, що Усик ліпше готовий функціонально і фізично, його перевага в рухливості ставала з кожною миттю помітнішою. Белью тікав. Поки міг. Тієї спроможності вистачило лише на два раунди.

Розв'язка настала у восьмій трихвилинці. Вирішальним виявився страшенної сили лівий боковий, після якого Белью ледь не вилетів за канати рингу. Втім, сказати, що долю бою вирішив шалений постріл, не можна. Бо ж до нокаутуючого удару було ще дві атаки Олександра, від яких Белью рятувався майже панічно. А від третього випаду не втік. Підґрунтя шульга Усик підготував правим джебом точно в підборіддя Тоні. Британець на мить втратив контроль над ситуацією і цього було достатньо.

Усик відправив Белью у нокаут

Розмашистий лівий боковий зняв питання про переможця остаточно. Промоутер Едді Герн підбіг до канатів рингу, у розпачі намагаючись притримати голову Белью. У відкритому рефері рахунку смислу не було, бо Тоні піднятися був не спроможний.

Навіть не знаю, в якому мене раунді нокаутували, – сказав Белью зі сльозами на очах. – Усик – прекрасний боєць, номер один у світі, незалежно від категорії. Вболіватиму за нього в майбутньому.

"Я очікував, що Тоні діятиме саме так. Цьому хлопцеві нічого було втрачати, – сказав Усик у коментарі на ринзі. – Тепер хочу відпочити. Я провів найважчий рік у житті. Хочу відпочити разом із сім'єю і дітьми, а потім про щось поговоримо".

Звісно, після того, як українець повалив людину, яка двічі нокаутувала і відправила на пенсію Девіда Хея, найбільше британських журналістів цікавило питання про перехід Усика у надважку вагу. Ухилившись від прямої відповіді, він сказав, що хоче зустрітися з чемпіоном WBA, IBF та WBO Ентоні Джошуа.

Усик підтримав Белью

Однак перед тим, як наважитися на такий крок, Усику варто добре подумати. Так, в особі Белью він переміг фактичного супертяжа. Однак треба враховувати, що від звичної ваги 108 кг Белью, щоб боротися за пояси чемпіона в крузервейті, довелося скидати 18 кілограмів. Таким "засушеним" Тоні не бачили, мабуть, ніколи.

Звісно, процес схуднення виснажив британця і, можливо, не дав змоги виглядати однаково свіжим впродовж усього бою. Але поки Тоні був в оптимальних кондиціях, він становив велику небезпеку. Жоден з його ударів мети не досяг, бо Усик вміло вивертався. Однак треба враховувати, що у Джошуа чи чемпіона WBC Діонтея Вайлдера більший розмах рух, вони вищі і потужніші за Белью.

Перемога Усика!

Чи готовий Усик протистояти таким машинам?

Іван Вербицький, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

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