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Серце розбито: Белью закінчив кар'єру після поразки від Усика

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Белью закінчив кар'єру після поразки від Усика - фото 1
Белью закінчив кар'єру після поразки від Усика

Знаменитий боксер Тоні Белью остаточно завершив кар'єру після того, як програв у бою з українцем Олександром Усиком.

Британець Тоні Белью вирішив закінчити свою спортивну кар'єру після титульного поєдинку у першій важкій вазі з Усиком. Зважаючи на те, що боксер спершу перемагав за очками, однак у 8 раунді українець нокаутував його, зустріч на рингу стала знаковою для Тоні, адже він позбувся всіх поясів.

І ще: Усик прокоментував перемогу над Белью

Я старався з усіх сил, тому моє серце розбито. Я віддав всі сили, що у мене були, але це не спрацювало. Це точно кінець, – зазначив британець.

Детальніше про бій: Аналіз бою Усик – Белью: потужний нокаут українця і гіркі сльози британця

Джерело: sport.ua
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