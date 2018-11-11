Серце розбито: Белью закінчив кар'єру після поразки від Усика

Знаменитий боксер Тоні Белью остаточно завершив кар'єру після того, як програв у бою з українцем Олександром Усиком.

Британець Тоні Белью вирішив закінчити свою спортивну кар'єру після титульного поєдинку у першій важкій вазі з Усиком. Зважаючи на те, що боксер спершу перемагав за очками, однак у 8 раунді українець нокаутував його, зустріч на рингу стала знаковою для Тоні, адже він позбувся всіх поясів.

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Я старався з усіх сил, тому моє серце розбито. Я віддав всі сили, що у мене були, але це не спрацювало. Це точно кінець, – зазначив британець.

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