4 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає

Водії часто застосовують чимало невербальних повідомлень – жести, звукові та світлові сигнали. Це – мова автолюбителів, яку не знайти у ПДР, але саме завдяки їй дорога стає безпечнішою. Сьогодні розповідаємо про маловідомі сигнали, які варто знати кожному.

Навіть учні автошкіл знають про те, що "моргання" аварійкою – це вдячність або вибачення. Це один з найпопулярніших сигналів. Але є й інші жести, які зустрічаються набагато рідше, і багато драйверів, особливо новачки, навіть не підозрюють про їхнє існування.

І ще: Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі

4 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає

Одинарне миготіння дальнім світлом

Такий сигнал часто застосовують водії машин, які їдуть по зустрічній смузі руху. Він вказує на те, що попереду є небезпека: ДТП, ведуться ремонтні роботи і так далі. Це означає, що тобі слід зменшити швидкість і їхати з підвищеною обережністю. У нічний час це може повідомляти про те, що та твоєму автомобілі несправні фари або ж ти сліпиш зустрічних водіїв дальнім світлом.

Подвійне миготіння дальнім світлом

Цей сигнал знайомий багатьом водіям в Україні і часто ним користуються. Він означає, що ти наближаєшся до небезпечної ділянки дороги.

Багаторазове миготіння дальнім

Поблимати фарами кілька разів тобі може машина позаду – водій просить дати йому дорогу. Якщо у тебе є така можливість, увімкни правий поворотник і поступіться дорогою. Якщо немає – просто залиш миготливим правий сигнал повороту. Так покаже водієві автомобіля, що їде позаду, що даєш дорогу, як тільки випаде така можливість.

Читайте також: Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен

Миготіння стоп-сигналами

Серією несильних коротких натиснень на гальмо ти можеш просигналізувати водієві, який "приклеївся" до заднього бампера твого авто, що йому слід тримати більшу дистанцію. Зрозуміло, що виконувати цей маневр потрібно вкрай акуратно.