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Усі мови і діалекти світу зібрали в одній інтерактивній карті

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Усі мови і діалекти світу зібрали в одній інтерактивній карті - фото 1

Розробник Девід Дін створив сайт з інтерактивною картою світу, де зібрані всі місцеві мови і діалекти різних країн. Він називає цей проєкт Мовною Вікіпедією.

Щоб послухати, як говорять в тій чи іншій країні, натисніть на неї і відтворюйте аудіозаписи в правій колонці. Всі фрази додають користувачі сайту, і ви теж можете записати щось корисне або смішне.

І ще: Які емодзі найчастіше використовують у повідомленнях про COVID-19

Карта тут!

Додавати можна не тільки слова першої необхідності, на кшталт "Добрий вечір?" і "Як дістатися до центру", але і сленг місцевих жителів. Кілька молодих китайців, наприклад, зізналися в любові до пива.

Чи була фраза корисна, визначають лайки і дизлайки. Якщо запис здасться користувача зайвим, то його видалять з сайту.

Усі мови і діалекти світу зібрали в одній інтерактивній карті - фото 396281
Усі мови і діалекти світу зібрали в одній інтерактивній карті - фото 396282

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Джерело: localingual
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