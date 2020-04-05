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Які емодзі найчастіше використовують у повідомленнях про COVID-19
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Автори онлайн-довідника Emojipedia визначили, які емодзі люди найчастіше використовують у твітах про коронавірус. Аналіз був заснований на сотнях тисяч записів, написаних різними мовами.
Для початку автори взяли для перевірки 49 621 випадковий твіт, 2454 тисячі з яких були про коронавірус. У цих записах перемогло зображення бактерії і людини в масці.
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Далі дослідники взяли твіти тільки про коронавірус (понад 200 тисяч штук) і проаналізували їх. Ситуація змінилася: тепер емодзі бактерії займав 5 місце, а людина в масці – третє. На перше і друге місце вийшли усміхнені чоловічки. Також був помічений знак мигалки, прапор Італії, складені руки і обличчя жаху.
Популярність смайлика, який сміється в Emojipedia спробували пояснити так:
- усміхнені смайлики просто популярні серед людей, їх використовують частіше, навіть якщо говорять про таку серйозну тему;
- люди спеціально жартують про коронавірус.
Щоб переконатися, що усміхнені смайлики – не помилка, автори перевірили ще 132 тисячі твітів, але знову без теми. Результат підтвердився – смайлики все ще лідирували.
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