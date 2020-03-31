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ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій

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ZOOM

Останнім часом набирає популярності програма ZOOM, за допомогою якої можна проводити відеоконференції. Читайте далі та дізнайтеся про усі корисні функції програми.

Для початку вам потрібно зареєструватися на офіційному сайті. Завантажити Zoom можна за цими посиланнями: на Android, на IOS та на Microsoft. Також ви можете користувати Zoom онлайн!

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Головна цікава особливість Zoom, як платформи для відеоконференцій, – можливість видаляти та змінювати задній фон на відео. Якщо ви не хочете, що вашу кімнату бачили під час дзвінка, то скористайтеся цією інструкцією!

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Крок 1

Візьміть комп'ютер, налаштуйте освітлення. Занадто темне або занадто яскраве світло завадить програмі налаштувати правильне та природне зображення. Якщо у вас досить потужний комп'ютер, то Zoom автоматично підставить ззаду потрібну картинку. Якщо ваш пристрій застарілий і не має всіх потрібних технічних характеристик, тоді для заміни фону потрібен хромакей (фізичний зелений фон).

Крок 2

В додатку Zoom перейдіть в розділ "Налаштування", оберіть пункт "Віртуальний фон". Далі натискайте на один з запропонованих варіантів фону або завантажте свій власний. Що вам більше до душі.

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Крок 2

Якщо ви хочете ввімкнути фон під час відеоконференції, то натисніть на стрілочку біля зображення камери та перейдіть в розділ "Вибрати віртуальний фон".

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Крок 2

Крок 3

Вітаємо, ви все зробили правильно і тепер можете не перейматися через те, що відбувається у кімнаті позаду вас!

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Крок 3
Насолоджуйтеся ZOOM - фото 395239
Насолоджуйтеся ZOOM

Дивіться відео, як приховати фон в Zoom:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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