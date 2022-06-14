Усе, що потрібно для оподаткування: гід з актуальних державних послуг

У Мінцифри вирішили полегшити отримання податкових послуг та зібрали найважливіші державні сервіси, які стануть у пригоді під для отримання довідок та сплати податків. Зберігайте, щоб не загубити!

Податкові послуги можуть нагадувати складний та тривалий процес, який приносить небагато задоволення. Особливо, якщо потрібно самостійно розібратись з усіма вимогами та документами для сплати податків. Тому у Мінцифри зібрали найпотрібніші державні сервіси, які полегшать життя українцям.

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На офіційному сайті Дії можна знайти Гід з державних послуг, у якому достатньо ввести потрібно послугу чи ключове слово, щоб отримати всю необхідну інформацію.

Гід з оподаткування в Україні

Для оподаткування фізичних осіб:

Для оподаткування сфери послуг:

Для отримання довідок:

Для резидентів:

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