У Дії тепер можна подати декларацію платника єдиного податку та сплатити його

Декларацію можна подати зі свого смартфона у Дії

Розробники сервісу Дія продовжують прокачувати його та додавати нові можливості. Тепер приватні підприємці мають можливість подавати декларацію платника єдиного податку 2%, а також сплачувати його онлайн.

Про це повідомляють у Мінцифри. Розповідаємо, що для цього потрібно зробити.

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Тепер ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька кліків у Дії, – йдеться у повідомленні.

Як подати декларацію

авторизуйтеся в застосунку Дія, у меню Послуги виберіть Податки ФОП – Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць;

введіть суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірте контактні дані та декларацію (за потреби відкоригуйте);

підпишіть її Дія.Підписом та надішліть.

У Мінцифри зазначають, що декларація про податки скеровується до податкової служби. Що стосується фінансової звітності, то вона зберігається у смартфоні.

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