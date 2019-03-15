Усе про користь 30-хвилинного денного сну

Навіть 10 і 20 хвилин достатньо для денного сну / Gaiam

Вчені розповіли про переваги 30-хвилинного денного сну. Як з'ясувалося, такий відпочинок сприяє навіть втраті ваги.

За словами фахівців, мова йде саме про відпочинок, який триває не більше 30 хвилин.

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Якщо денний сон виходить за рамки 30 хвилин, то є ризик прокинутися з головним болем. Це пояснюється фазами сну, зокрема, пробудження під час швидкої фази принесе тільки користь, а от під час повільної – шкоду.

Вчені з'ясували, що навіть 10 і 20 хвилин достатньо, щоб отримати заряд енергії, збільшити активність і продуктивність, підвищити творчий потенціал. У цьому ж списку: поліпшення сприйняття, витривалості, моторики і точності. Виявляється є позитивний вплив і на серцево-судинну систему. Останні дослідження показали, що денний сон дозволяє скорегувати на краще параметри фігури.

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