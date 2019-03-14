Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Фахівці назвали звички, які негативно впливають на зір

  • 20
Від цих звичок треба позбутися, щоб не нашкодити зору - фото 1
Від цих звичок треба позбутися, щоб не нашкодити зору

Експерти склали перелік щоденних звичок, через які у вас може виникати подразнення очей, а також знизитися гострота зору. Ознайомтесь з цим списком, щоби не псувати зір власноруч!

Офтальмологи склали список звичайних для кожної людини звичок, які можуть завдати істотної шкоди зору.

Це цікаво: Чи можуть окуляри ще більше зіпсувати зір

Як відомо, заняття плаванням – відмінна профілактика хвороб серця та судин. Однак вода в басейнах часто обробляється хлором, тому без спеціальних окулярів, що захищають очі, краще не плавати. Ще більш згубний ефект викличе плавання в контактних лінзах, адже в такому випадку можливе виникнення бактеріальних інфекцій.

Без окулярів не варто плавати у басейні - фото 314428
Без окулярів не варто плавати у басейні

Також джерелом патогенних бактерій може стати низькоякісна туш для очей, крім цього вона знижує гостроту зору. Експерти рекомендують ретельно вибирати косметику для очей, і ніколи не користуватися такими засобами після закінчення терміну придатності.

Відповідально ставтесь до туші - фото 314427
Відповідально ставтесь до туші

Негативно на зір впливає і потрапляння прямих сонячних променів, тому сонцезахисні окуляри краще не знімати навіть взимку. Ультрафіолет не тільки викликає старіння шкіри, у тому числі, через постійне мруження, але і здатний істотно зіпсувати зір.

Сонцезахисні окуляри варто носити регулярно - фото 314426
Сонцезахисні окуляри варто носити регулярно

Шкідливим для очей вчені називають не тільки захоплення смартфонами та комп'ютерною технікою, кондиціонери та куріння, але і, здавалося б корисні, очні краплі. Їх надмірне використання може викликати порушення зорової функції, а розширення кровоносних судин очей веде до почервоніння очних яблук.

Очними краплями не варто зловживати! - фото 314425
Очними краплями не варто зловживати!

При найменших ознаках розладу зору слід відразу ж звертатися за допомогою професійного офтальмолога.

Читайте також: Науковці назвали приємне заняття, яке зміцнює імунітет

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1663
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • Вчора, 18:00
  • 1755
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • 13:28
  • 1313878
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Поради