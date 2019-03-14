Фахівці назвали звички, які негативно впливають на зір

Від цих звичок треба позбутися, щоб не нашкодити зору

Експерти склали перелік щоденних звичок, через які у вас може виникати подразнення очей, а також знизитися гострота зору. Ознайомтесь з цим списком, щоби не псувати зір власноруч!

Офтальмологи склали список звичайних для кожної людини звичок, які можуть завдати істотної шкоди зору.

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Як відомо, заняття плаванням – відмінна профілактика хвороб серця та судин. Однак вода в басейнах часто обробляється хлором, тому без спеціальних окулярів, що захищають очі, краще не плавати. Ще більш згубний ефект викличе плавання в контактних лінзах, адже в такому випадку можливе виникнення бактеріальних інфекцій.

Без окулярів не варто плавати у басейні

Також джерелом патогенних бактерій може стати низькоякісна туш для очей, крім цього вона знижує гостроту зору. Експерти рекомендують ретельно вибирати косметику для очей, і ніколи не користуватися такими засобами після закінчення терміну придатності.

Відповідально ставтесь до туші

Негативно на зір впливає і потрапляння прямих сонячних променів, тому сонцезахисні окуляри краще не знімати навіть взимку. Ультрафіолет не тільки викликає старіння шкіри, у тому числі, через постійне мруження, але і здатний істотно зіпсувати зір.

Сонцезахисні окуляри варто носити регулярно

Шкідливим для очей вчені називають не тільки захоплення смартфонами та комп'ютерною технікою, кондиціонери та куріння, але і, здавалося б корисні, очні краплі. Їх надмірне використання може викликати порушення зорової функції, а розширення кровоносних судин очей веде до почервоніння очних яблук.

Очними краплями не варто зловживати!

При найменших ознаках розладу зору слід відразу ж звертатися за допомогою професійного офтальмолога.

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