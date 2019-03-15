На якій олії смажити найкраще: не оливкова

Дієтологи радять або взагалі відмовитися від смаженої їжі, або ж уважно підійти до вибору олії. Зосередимося на останньому.

Проблема всіх олій – це їх нестабільність. А головна відмінність всіх олій – це температура, за якої вона починає кипіти і диміти. Це температура, за якої олія перетворюється на трансжири і вивільняє свої жирні кислоти.

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У рафінованій олії ця точка найвища. Але шкода від неї перекриває факт найвищої точки кипіння. Рафіновані поліненасичені олії, такі як лляні, соняшникові, конопляні, кунжутні – дуже нестійкі. Їх дієтологи радить лише додавати до салату і вживати сирими.

Рейтинг олій за температурою точки кипіння:

Оливкова олія Extra Vergin – 160 градусів (цього занадто мало для смаження)

Кокосова олія – 177 градусів (теж не підходить для смаження)

Олія топлена вершкова – 252 градуси

Гірчична олія – 254 градуси

Олія авокадо – 270 градусів

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