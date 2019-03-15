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На якій олії смажити найкраще: не оливкова

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Яку олію найкраще застосовувати для смаження їжі - фото 1
Яку олію найкраще застосовувати для смаження їжі / Red Stick Spice

Дієтологи радять або взагалі відмовитися від смаженої їжі, або ж уважно підійти до вибору олії. Зосередимося на останньому.

Проблема всіх олій – це їх нестабільність. А головна відмінність всіх олій – це температура, за якої вона починає кипіти і диміти. Це температура, за якої олія перетворюється на трансжири і вивільняє свої жирні кислоти.

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У рафінованій олії ця точка найвища. Але шкода від неї перекриває факт найвищої точки кипіння. Рафіновані поліненасичені олії, такі як лляні, соняшникові, конопляні, кунжутні – дуже нестійкі. Їх дієтологи радить лише додавати до салату і вживати сирими.

Рейтинг олій за температурою точки кипіння:

  • Оливкова олія Extra Vergin – 160 градусів (цього занадто мало для смаження)
  • Кокосова олія – 177 градусів (теж не підходить для смаження)
  • Олія топлена вершкова – 252 градуси
  • Гірчична олія – 254 градуси
  • Олія авокадо – 270 градусів

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Джерело: foodandhealth
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