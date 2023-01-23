Уряд дозволив українцям пересилати документи за кордон – які саме

Відтепер дозволено пересилати за кордон певні документи, що раніше було заборонено. Читайте далі та дізнайтеся, які саме документи українці зможуть надсилати!

Уряд дозволив українцям пересилання у міжнародних поштових відправленнях таких документів, як паспорти та посвідчення на повернення в Україну.

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Таке впровадження допоможе забезпечити проїзними документами українців, щоб вони могли виїжджати з тимчасово окупованих територій та росії.

Депортація українців із тимчасово окупованих територій до рф стала масштабним злочином окупантів. При цьому громадяни часто залишаються без будь-яких документів, що посвідчують їх особу. Як наслідок – при спробі виїхати з російської федерації до третіх країн їм складно перетинати кордон", – зазначено в коментарі до нововведення.

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