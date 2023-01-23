Створено захисниками – у Сільпо продаватимуть товари від ветеранів-підприємців

На полицях супермаркетів мережі "Сільпо" з'явиться продукція від торгової марки "Створено захисниками". Така позначка передбачає, що ці товари виробили ветерани-підприємці. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Ветеранські товари будуть представлені у мережі супермаркетів як крафтові виробники на полицях "Лавки традицій". Про це повідомили "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

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Щоб взяти участь у проєкті, потрібно заповнити анкету за ЦИМ посиланням.

Наші ветерани-підприємці виробляють цілу низку цікавих та конкурентоспроможних товарів, але про це знає невелика кількість людей. Насправді вже багато ветеранів започаткували власну справу, працевлаштовують побратимів і є менторами. Тому ми вирішили на рівні держави та у співпраці з українськими торговими мережами зробити наших ветеранів-підприємців впізнаваними виробниками якісної продукції, додати їм спроможності", – розповіла Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України.

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