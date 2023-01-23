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Середній вік ввезених авто в Україні сягнув найвищого показника за десятиліття
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Наразі середній вік тих авто, які ввозять в Україні становить 12 років. І цей показник є найвищим за останнє десятиліття. Читайте далі та дізнайтеся причини!
Статистика Opendatabot свідчить про те, що середній вік таких машин зараз сягнув 12,3 років. Аналітики вважають, що таке зростання середнього віку автомобілів обумовлено нульовим розмитненням.
І ще: Цей автобренд третій рік поспіль став світовим лідером з продажу машин
Проте такий побічний ефект у 2022 році не вливає на безпеку на дорогах. До слова, дані Нацполіції свідчать, що протягом 2021 року зафіксували 58 ДТП через керування несправними транспортними засобами, що становить 0,2% від загальної кількості аварій в країні.
За результатами дослідження торік 67% серед уживаних машин, які ввезли в Україну, були старше 10 років.
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