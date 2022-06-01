У Празі "захистили" пам'ятник Шевченку, а у Вроцлаві запустили жовто-синій трамвай

На знак солідарності з Україною у різних містах світу роблять різноманітні акції підтримки. На цей раз такі події відбулися у Чехії та Польщі. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У чеському місті Прага привернули увагу громади до українського пам'ятника, а польським містом Вроцлав відтепер курсуватиме трамвай у кольорах прапора України.

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У Празі містяни обклали мішками з піском пам'ятник Тарасу Шевченку. Таким чином вони "захистили" його на знак солідарності з Україною.

У Вроцлаві запустили синьо-жовтий трамвай. На ньому також є такі написи: "Захисникам України 2022", "Ми з вами", "Слава Україні". Він також символізує польсько-українську дружбу.

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