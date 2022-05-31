У Німеччини до кінця літа вартість проїзду у громадському транспорті рекордно подешевшала

Війна Росії проти України вплинула не лише на нашу державу. Вона сколихнула буквально весь світ. Не стала винятком Німеччина.

У цій країні, як розповідає Bloomberg, до кінця літа поїздки на громадському транспорті коштуватимуть рекордно дешево. Розповідаємо, у скільки обійдеться місячний проїзний.

Це цікаво: У ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: у яких країнах доведеться платити

Відповідне рішення ухвалив парламент Німеччини. Його рішення передбачає знищення вартості проїзду у громадському транспорті країни упродовж цілого літа. Завдяки цьому планують знизити залежність держави від російських енергоносіїв.

Для чого знижують вартість на проїзд

Таким чином у Німеччині пропонують власникам автомобілів пересідати на громадський транспорт. Зокрема, потяги й автобуси. З 1 червня по кінець літа місячний проїзний на метро автобуси, трамваї, а також регіональні поїзди коштуватиме 9 євро (орієнтовно 340 гривень за актуальним курсом). А це означає, що середньостатистичний мешканець Берліна, наприклад, може зекономити близько 98 євро на місяць.

Але варто розуміти, що у проїзний не входитимуть швидкісні міжміські поїзди. Але це не означає, що не можна буде за 9 євро на місяць подорожувати країною. Просто для цього потрібно буде обирати регіональні потяги. А все тому, що проїзний діятиме й у інших регіонах держави.

Зазначимо, що відповідне рішення – один із кроків, ухвалених країною. У вересні дорослим німцям планують виплачувати по 300 євро. Ця сума повинна компенсувати збільшені рахунки за електроенергію. Крім того, додаткові 100 євро отримають батьки, у яких є маленькі діти.

А ще у Німеччині планують зменшити податки на паливо. Мовиться про 0,30 євро та 0,14 євро за літр для бензину та дизелю відповідно.

Читайте також: Укрзалізниця запустила доставку автомобілів за ще одним напрямком