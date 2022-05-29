Понад 150 міст у світі розірвали побратимські взаємини з містами росії

Міністерство закордонних справ України повідомило, що понад 150 міст у більш ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські взаємини із більш ніж 160 містами росії. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

Також відомо, що ще десятки закордонних міст перебувають у процесі скасування побратимських взаємин з містами у росії.

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Ще Союз міст Балтії ухвалив рішення виключити російські міста Санкт-Петербург та Гатчин зі свого складу. Натомість до складу цієї організації тепер належить українське місто Вільнянськ у якості асоційованого члена.

Розірвали угоду про побратимство з містами росії у таких країнах:

Австралія

Австрія

Велика Британія

Данія

Греція

Естонія

Іспанія

Італія

Канада

Латвія

Литва

Німеччина

Норвегія

Перу

Польща

Португалія

Словаччина

Словенія

США

Фінляндія

Чехія

Швеція

Нідерланди

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