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війна Kalush

Понад 150 міст у світі розірвали побратимські взаємини з містами росії

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Понад 150 міст у світі розірвали побратимські взаємини з містами росії - фото 1

Міністерство закордонних справ України повідомило, що понад 150 міст у більш ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські взаємини із більш ніж 160 містами росії. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

Також відомо, що ще десятки закордонних міст перебувають у процесі скасування побратимських взаємин з містами у росії.

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Ще Союз міст Балтії ухвалив рішення виключити російські міста Санкт-Петербург та Гатчин зі свого складу. Натомість до складу цієї організації тепер належить українське місто Вільнянськ у якості асоційованого члена.

Розірвали угоду про побратимство з містами росії у таких країнах:

  • Австралія
  • Австрія
  • Велика Британія
  • Данія
  • Греція
  • Естонія
  • Іспанія
  • Італія
  • Канада
  • Латвія
  • Литва
  • Німеччина
  • Норвегія
  • Перу
  • Польща
  • Португалія
  • Словаччина
  • Словенія
  • США
  • Фінляндія
  • Чехія
  • Швеція
  • Нідерланди
Понад 150 міст у світі розірвали побратимські взаємини з містами росії - фото 506356

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