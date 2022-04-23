У Празі з'явилася вулиця "Українських Героїв", а у Таллінні буде площа України

У чеському місті Прага перейменували вулицю біля російського посольства. Щодо столиці Естонії, то планують до літа зробити площу України.

У світі підтримують Україну й один з таких проявів – створення та зміна назв топонімів на честь нашої країни.

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Так у Чехії, в Празі з'явилася вулиця з назвою "Українських Героїв". Раніше вона мала іншу назву. Розташована вулиця поруч з російським посольством, що є досить символічно.

В Естонії, у Таллінні 20 квітня мерія міста ухвалила рішення щодо створення площі України. За попередніми обговореннями, мають зробити її до літа, а зараз обирають остаточне місце.

"Найбільш гідним виявився варіант створити площу України в парку Лембіту, розташованому позаду будівлі Міністерства закордонних справ", – повідомив віцемер міста Йоозеп Вімм. Ця локація для мешканців столиці досить символічна, адже майже всі споруди в цьому секторі були знищені червоною армією під час бомбардування Таллінна у березні 1944 року.

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