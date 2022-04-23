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війна

Зірки Євробачення подякували волонтерам, які підтримують Україну (відео)

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Зірки Євробачення подякували волонтерам, які підтримують Україну (відео) - фото 1

Десять переможців Євробачення та представників з різних років записали відео, у якому висловили свою вдячність волонтерам за допомогу Україні. Відеоролик вийшов з нагоди Дня волонтера.

Український артист Влад Дарвін та київська волонтерська організація Ukraine Alive 2022 виступили ініціаторами запису відеозвернення представників Євробачення до волонтерів.

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Учасники й переможці пісенного конкурсу Євробачення висловили їм свою подяку та підтримку волонтерам, які обороняють Україну на своєму фронті. Серед зірок є ті, хто допомагають українським переселенцям, переказують кошти на потреби України, висвітлюють справжні події перед своєю аудиторією тощо.

Зірки, які звернулися до світової спільноти:

  • Емелі де Форест – переможниця Євробачення 2013 з Данії
  • Ельдар Гасімов – переможець Євробачення 2011 з Азербайджану
  • Співак wrs – представник Румунії на Євробаченні 2022
  • Єва Засімаускайте – представниця Литви на Євробаченні 2018
  • Софія Ніжарадзе – представниця Грузії на Євробаченні 2010
  • Ральфс Ейландс – представник Латвії на Євробаченні 2013
  • Лідія Ісак – представниця Молдови на Євробаченні 2016
  • Марцин Мрозинський – представник Польщі на Євробаченні 2010
  • Гера Бйорк – представниця Ісландії на Євробаченні 2010
  • Гурт NaviBand – представники Білорусі на Євробаченні 2017

Співаки Євробачення записали відеозвернення на підтримку волонтерів та України:

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