Борщ. Секретний інгредієнт: дивіться фільм про унікальну Україну від Євгена Клопотенка

Кулінар Євген Клопотенко та його команда створила документальний фільм про борщ. Дивіться 16 унікальних історій про їжу, культуру, життя та Україну!

Євген Клопотенко – відомий шеф-кухар, дослідник української кухні та борець за право на український борщ. Він вирушив у подорож Україною з метою знайти секретний інгредієнт, який здатен перетворити бурякову зупу на справжній борщ!

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Попри те, що в основу проєкту "Борщ. Секретний інгредієнт" лягли 16 унікальних рецептів борщу з різних куточків України, документальний фільм все ж про самобутніх героїв, неймовірні локації та український дух. Без чудових людей не було б дивовижних рецептів з унікальних продуктів. Важливими стали ті цінності, якими з Євгеном та глядачами ділилися герої серіалу під час приготування борщу.

FILM.UA Group виклали на своєму Ютуб-каналі у вільний доступ фільм "Борщ. Секретний інгредієнт", який також доступний й іноземцям, адже має англійські субтитри.

"Хочемо пригостити борщем усіх друзів України. Усіх, хто допомагає нам у ці скрутні дні, усіх, кому цікава наша культура та традиції, усіх, хто хоче зрозуміти українців, дізнатися про наші цінності та те, як ми живемо. Ми хочемо навчити їх варити борщ та розповісти про всі секрети його приготування. Ми запрошуємо побачити стародавній Львів та приморську Одесу, побувати на Чорнобильській атомній станції та в містечку на воді Вилкове. Запрошуємо приготувати борщ з гуцулами високо в Карпатах, з угорцем в Ужгороді, з військовими, з художниками та з модними рестораторами", – прокоментували творці фільму про борщ.

Дивитися фільм "Борщ. Секретний інгредієнт":

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