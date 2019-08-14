Університет у Лондоні заборонив бургери: як тепер вчитися бідним студентам?

Також будуть знімати плату за пластикові пляшки

Лондонський університет Голдсмітс знімає з продажу всі продукти з яловичини та буде стягувати збір у розмірі 10 пенсів з води у пляшках і одноразових пластикових стаканчиків. Таким чином планують рятувати довкілля.

Університет також планує встановити більше сонячних панелей у своєму кампусі в районі Нью-Крос на південному сході Лондона і якомога швидше перейти на 100-відсоткові поставки екологічно чистої енергії.

І ще: Хто найбільше постраждає через зміну клімату

Зазначимо, що наразі університет виробляє близько 3,7 млн ​​кг вуглецю на рік, але сподівається стати вуглецево-нейтральним до 2025 року.

Також університет спробує збільшити кількість студентів, які вивчають зміну клімату.

Учені говорять, що яловичина завдає більше шкоди довкіллю, оскільки корови виробляють більше метану і вимагають більше землі і води, ніж інша худоба.

Раніше науковці виявили, чому чоловіки рідше сортують сміття. Причина вас однозначно вразить! Науковці припустили, що турбота про довкілля сприймається в суспільстві як типово "жіноче" заняття, яке асоціюється з традиційною роллю жінки-матері, котра доглядає за дитиною. Власне, це є причиною того, чому чоловіки так неохоче долучаються до цього процесу.

Читайте також: Науковці жорстко пройшлися по електросамокатах: екологія страждає