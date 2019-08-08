Учені пояснили, чому чоловіки рідше сортують сміття

Науковці припустили, що турбота про довкілля сприймається в суспільстві як типово "жіноче" заняття, яке асоціюється з традиційною роллю жінки-матері, котра доглядає за дитиною. Власне, це є причиною того, чому чоловіки так неохоче долучаються до цього процесу.

Деякі чоловіки віддають перевагу не сортувати сміття або не купувати багаторазові бавовняні сумки, тому що вони стурбовані тим, що люди подумають, що вони – геї. До такого висновку прийшли вчені.

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За словами дослідників, подібне сприйняття може утримувати чоловіків від таких речей, як покупка багаторазової чашки або сортування сміття, які у результаті можуть допомогти довкіллю.

Джанет К. Свім, професор психології з Пеннського державного університету, вважає, що люди можуть уникати певної поведінки, якщо вони вважають, що певні їхні дії не відповідають гендерним уявленням оточуючих.

У трьох дослідженнях взяло участь 960 чоловіків. Під час перших двох учасники по черзі читали несправжні звіти своїх справ за день, які могли включати традиційно "чоловічі" або "жіночі" дії, пов'язані з турботою про довкілля. Водночас інші учасники оцінювали за 10-бальною шкалою, чи були у людей, котрі говорять чоловічі або жіночі риси, і намагалися вгадати їх сексуальну орієнтацію.

Результати показали, що, коли люди описували свою діяльність, і вона відповідала уявленням про їх поле, їх вважали більш гетеросексуальними.

Тенденція сприймати турботу про довкілля, як жіноче заняття відбилася в тому, що всіх людей, у звітах яких були присутні згадки про екологічну поведінку, оцінили як більш жіночних, незалежно від того, що конкретно вони "зробили" для захисту навколишнього середовища.

Таким чином, якщо для людини важливо, щоб її сприймали як гетеросексуала, вона може віддавати перевагу гендерній відповідності в очах оточуючих, а не екологічно відповідальній поведінці.

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