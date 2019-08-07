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Хто найбільше постраждає через зміну клімату

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Зміни клімату негативно вплинуть на весь світ - фото 1
Зміни клімату негативно вплинуть на весь світ

Відповідно до нового звіту британських дослідників, зміни клімату торкнуться країн Африки сильніше, ніж вважалося раніше. До такого висновку прийшли співробітники Британського метеорологічного бюро й Університету Лідса.

"Уперше ми застосували кліматичну модель високої точності. Вона здатна представляти процеси в атмосфері з більшим реалізмом", – розповіла співавтор дослідження Елізабет Кендона з Метеорологічного бюро.

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Кендона заявила, що рясні опади та раптові повені стануть значно поширенішим явищем в Африці.

Ми виявили, що погодні катаклізми, які зазвичай траплялися раз на 30 років, у майбутньому будуть проходити раз на три-чотири роки. Аномальні опади будуть випадати по всьому континенту. Що стосується екстремальної посухи, то постраждає в основному Центральна та Західна Африка, – повідомила вона.

Африка буде потерпати від регулярних повеней - фото 346185
Африка буде потерпати від регулярних повеней

Дослідники підкреслили, що стрімкий приріст населення означає, що в найближчі роки екстремальні погодні явища на континенті зачеплять ще більше людей. При цьому, на думку вчених, у жителів Африки найменше можливостей для боротьби з наслідками глобальних змін клімату в порівнянні з громадянами інших країн.

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Джерело: Голос Америки
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