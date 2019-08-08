Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Науковці жорстко пройшлися по електросамокатах: екологія страждає

  • 82
Електричні самокати негативно впливають на довкілля - фото 1
Електричні самокати негативно впливають на довкілля

Якщо ви давно замислювалися про покупку електросамоката, ознайомтесь з міркуваннями науковців. Вони переконані, що новий тренд на цей вид персонального транспорту впливає на екологію зовсім не позитивно!

Учені з університету Північної Кароліни у США провели дослідження та з'ясували, як електросамокати впливають на екологію та довкілля. Виявилося, що вони завдають значно більшої шкоди, ніж громадський транспорт.

І ще: Хто найбільше постраждає через зміну клімату

Продовжуємо вас вражати. На думку авторів дослідження, електричні самокати, які набувають шаленої популярності сьогодні, викидають в атмосферу значно більше парникових газів, якщо порівнювати їх з дизельними автобусами, електричними мопедами чи електричними велосипедами. Як так?

Усе дуже просто. Негативний вплив на довкілля має саме виробництво цих сучасних видів персонального транспорту. Зокрема, понад половина шкідливих речовин потрапляє в атмосферу під час видобутку матеріалів, які використовують для виготовлення електросамокатів. Також на довкілля впливає сам виробничий процес.

Науковці рекомендують відмовитися від електросамокатів - фото 346303
Науковці рекомендують відмовитися від електросамокатів

Найбільш негативний вплив має виробництво алюмінієвого корпусу, а також літій-іонних батарей.

Якщо ви користуєтесь самокатами, які здаються в оренду, то ми маємо для вас теж не вельми втішну новину. Їх потрібно заряджати, що логічно. Але компанії, які "збирають" електросамокати по місту, використовують звичайні автомобілі, які теж негативно впливають на довкілля.

Читайте також: Експерти назвали ще одну вагому причину стати вегетаріанцем

Джерело: iopscience
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
  • Вчора, 18:00
  • 291
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 956
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1668996
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Екологія Транспорт