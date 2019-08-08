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Науковці жорстко пройшлися по електросамокатах: екологія страждає
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Якщо ви давно замислювалися про покупку електросамоката, ознайомтесь з міркуваннями науковців. Вони переконані, що новий тренд на цей вид персонального транспорту впливає на екологію зовсім не позитивно!
Учені з університету Північної Кароліни у США провели дослідження та з'ясували, як електросамокати впливають на екологію та довкілля. Виявилося, що вони завдають значно більшої шкоди, ніж громадський транспорт.
І ще: Хто найбільше постраждає через зміну клімату
Продовжуємо вас вражати. На думку авторів дослідження, електричні самокати, які набувають шаленої популярності сьогодні, викидають в атмосферу значно більше парникових газів, якщо порівнювати їх з дизельними автобусами, електричними мопедами чи електричними велосипедами. Як так?
Усе дуже просто. Негативний вплив на довкілля має саме виробництво цих сучасних видів персонального транспорту. Зокрема, понад половина шкідливих речовин потрапляє в атмосферу під час видобутку матеріалів, які використовують для виготовлення електросамокатів. Також на довкілля впливає сам виробничий процес.
Найбільш негативний вплив має виробництво алюмінієвого корпусу, а також літій-іонних батарей.
Якщо ви користуєтесь самокатами, які здаються в оренду, то ми маємо для вас теж не вельми втішну новину. Їх потрібно заряджати, що логічно. Але компанії, які "збирають" електросамокати по місту, використовують звичайні автомобілі, які теж негативно впливають на довкілля.
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