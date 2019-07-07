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Універсальні продукти для стрункої фігури і здорової шкіри
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Дієта для очищення організму – чудовий спосіб позбутися шкідливих речовин, відмовившись від оброблених і висококалорійних продуктів.
Будь-яка очищаюча дієта складається з продуктів рослинного походження і вкрай малої кількості білкових. Вживання жирів зведено до мінімуму. В основному в меню включені свіжі сирі овочі, фрукти і ягоди, горіхи, настої і відвари з трав, мінеральна вода без газу, чаї, фреші і смузі.
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Вівсяна дієта для очищення від токсинів
Вівсяну дієту радять випереджати очищенням організму за допомогою тижневого харчування рисом, а точніше рисовим киселем. Втім, можна відразу починати з вівсянки, якщо здається, що сім кисільних днів витримати неможливо. Між прийомами вівсяної каші можна побалувати себе сирими або вареними овочами і фруктам: вишня, слива, яблука, полуниця, помідори, огірки, капуста, морква, кабачки.
До речі, саму кашу готувати дуже просто, можна залити на ніч крупу окропом, а вранці страва готова. Однак питний режим при такій дієті доволі суворий: тільки через півтори години після їжі можна дозволити собі негазовану воду.
Зразок меню на день:
- 7.00 – 200 г вівсяної каші
- 9.00 – 0,5 л кефіру
- 10.00 – 200 г вівсяної каші
- 11.30 – 1 зелене яблуко
- 13.00 – 200 г вівсяної каші
- 14.00 – 100 г тушкованих кабачків з помідором і морквою
- 16.00 – 200 г вівсяної каші
- 17.00 – 100 г овочевого салату
- 19.00 – 200 г вівсяної каші
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