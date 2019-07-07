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Універсальні продукти для стрункої фігури і здорової шкіри

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Зразок меню на день для здорової шкіри - фото 1
Зразок меню на день для здорової шкіри / РБК Pink

Дієта для очищення організму – чудовий спосіб позбутися шкідливих речовин, відмовившись від оброблених і висококалорійних продуктів.

Будь-яка очищаюча дієта складається з продуктів рослинного походження і вкрай малої кількості білкових. Вживання жирів зведено до мінімуму. В основному в меню включені свіжі сирі овочі, фрукти і ягоди, горіхи, настої і відвари з трав, мінеральна вода без газу, чаї, фреші і смузі.

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Вівсяна дієта для очищення від токсинів

Вівсяну дієту радять випереджати очищенням організму за допомогою тижневого харчування рисом, а точніше рисовим киселем. Втім, можна відразу починати з вівсянки, якщо здається, що сім кисільних днів витримати неможливо. Між прийомами вівсяної каші можна побалувати себе сирими або вареними овочами і фруктам: вишня, слива, яблука, полуниця, помідори, огірки, капуста, морква, кабачки.

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Вівсянка з овочами

До речі, саму кашу готувати дуже просто, можна залити на ніч крупу окропом, а вранці страва готова. Однак питний режим при такій дієті доволі суворий: тільки через півтори години після їжі можна дозволити собі негазовану воду.

Зразок меню на день:

  • 7.00 – 200 г вівсяної каші
  • 9.00 – 0,5 л кефіру
  • 10.00 – 200 г вівсяної каші
  • 11.30 – 1 зелене яблуко
  • 13.00 – 200 г вівсяної каші
  • 14.00 – 100 г тушкованих кабачків з помідором і морквою
  • 16.00 – 200 г вівсяної каші
  • 17.00 – 100 г овочевого салату
  • 19.00 – 200 г вівсяної каші

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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