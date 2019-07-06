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Дієтологи розповіли, скільки їжі потрібно з'їдати за раз

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Найважливіше – обирати оптимальну для себе порцію - фото 1
Найважливіше – обирати оптимальну для себе порцію

Експерт Британської дієтичної асоціації Шан Портер пояснила на пальцях, скільки і чого у середньому повинна з'їдати за один раз доросла людина. Візьміть на озброєння її поради!

Можна викинути з холодильника жирні продукти, тістечка і їсти тільки овочі, фрукти, але так і не позбутися зайвої ваги. Все це через великі порції їжі, до яких ми всі звикли.

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Порція будь-якого м'яса повинна бути розміром з долоню, але без пальців. Дієтолог радить з'їдати приблизно таку кількість за кожний прийом їжі.

Трохи більшою є разова порція білої риби. У шматку завбільшки з долоню буде приблизно 150 грамів, тобто 100 калорій. Долоня, але без пальців – це порція жирної риби.

Найбільше на тарілці повинно бути зелені. Одна порція шпинату або листя салату – 80 грамів. Це дві жмені. Дієтолог радить додавати листя салату до кожної страви. Порція інших овочів має бути приблизно завбільшки з кулак.

На тарілці має бути багато зелені - фото 338967
На тарілці має бути багато зелені

Також варто вимірювати кулаками пасту, рис або гречку в сухому вигляді. Під час приготування паста та крупи абсорбують воду.

Горіхи – чудовий перекус, але дуже калорійний. На думку експерта, разова порція – невелика жменя. А їсти бажано по одному горішку і добре пережовувати.

Тепер звертаємо увагу не на руки, а пальці. Саме так дієтологи рекомендують вимірювати вершкове масло. У день вистачить 2-3 порції, кожна з яких – як кінчик великого пальця. Шматок шоколаду – 20 грамів, його можна порівняти з вказівним пальцем.

Для сиру готуйте два великих пальці. У 30-грамовому шматочку сиру приблизно 125 калорій і це третина добової норми кальцію.

З'їдайте невеличкий шматочок сиру - фото 338966
З'їдайте невеличкий шматочок сиру

Шматочок торта або пирога ріжте довжиною і шириною як два пальці.

За словами експерта, вимірювати їжу по руках дуже зручно. Не обов'язково зважувати продукти, адже можна просто витягнути нарешті руки з кишені. До того ж, за словами фахівця, руки пропорційні вазі людини. Наприклад, повна людина буде мати і великі руки і, відповідно, велику порцію. А разову норму дитини покаже її маленька долонька.

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Джерело: Med2
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