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Дієтологи розповіли про запах, який знижує апетит

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Запах ванілі - фото 1
Запах ванілі / healthfully

Запах ванілі не лише додає випічці приємний аромат, але і здатний стати хорошим помічником у боротьбі із зайвою вагою.

Нюхати ваніль слід перед їжею, тоді кількість з'їденого буде меншою, ніж зазвичай.

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Психологи відзначають, що підвищений апетит часто пов'язаний з емоційними проблемами і стресом. Аромат ванілі заспокійливо діє на гіпоталамус, який знижує інтенсивність вироблення шлункового соку і зменшує апетит.

Вчені з'ясували, що летючі речовини аромату проникають у головний мозок і сприяють виробленню гормону щастя. Завдяки цьому в організму з'являється відчуття насичення: він вважає, що ви з'їли щось солодке. У кулінарії високо цінуються насіння стручка ванілі. Не дивлячись на гіркий і інтенсивний смак, їх найчастіше використовують як ароматизатор кондитерських виробів і молочних продуктів.

А ще ваніль стимулює процес травлення шляхом клітковини, що міститься в ній і нормалізує рівень кислотності в шлунку; її застосовують при коліках і метеоризмі.

Ваніль допоможе подолати голод - фото 337793
Ваніль допоможе подолати голод

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Джерело: healthfully
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