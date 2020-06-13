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Унікальний рукопис Ньютона продали на аукціоні

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Ньютон - фото 1
Ньютон / bonhams

Неопублікований рукопис Ісаака Ньютона про чуму проданий на аукціоні в Нью-Йорку за 81 325 доларів США!

У 1665 році заняття в Трініті-коледжі, де в той час навчався Ісаак Ньютон, були припинені через епідемію чуми в Англії. Ньютон поїхав додому у Вулсторп, і повернувся в Кембридж лише в 1667 році.

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Вчений зацікавився причинами і симптомами чуми і ознайомився з працею Tumulus Pestis (Гробниця чуми) хіміка і лікаря Яна Баптиста ван Гельмонта, який працював лікарем під час спалаху захворювання в Антверпені в 1605 році. Трактат містить рецепти ліків і інші методи лікування чуми.

Читаючи цей трактат, Ньютон робив нотатки з витягами з роботи Гельмонта, а також зі своїми думками. У нотатках вчений зазначає, що слід уникати місць, заражених чумою. Деякі зауваження можуть здатися дивними сучасному читачеві. Зокрема, вчений згадує, що проти чуми використовувалися амулети з сапфіра і бурштину, а також рецепт зілля, яке готували з мертвої жаби.

Унікальний рукопис Ньютона продали на аукціоні - фото 409939

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Джерело: bonhams
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