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На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
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У нашому суспільстві існують норми, які поширюються навіть на сексуальне життя. Нам страшно уявити, як можна спати з сестрою, пропонувати свою жінку гостю, що залишився у вашому домі на ніч. І це ще не найцікавіші речі, які пропонує нам світ старовини.
Приготуйтесь, адже ми точно маємо чим вас здивувати!
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Секс у древніх слов'ян
Нам відомо, що стародавні слов'яни були славними воїнами, люблячими і завзято захищаючими свою землю. Але факти інтимні чомусь дуже часто замовчуються або ховаються. Сьогодні цнотливість і невинність дівчини дуже цінуються, але в Русі все було трішки інакше. Якщо дівчина діставалася чоловікові незайманою, то новоспечений чоловік міг вигнати її, мовляв, навіщо мені така потрібна, що жоден чоловік не захотів!
Також нормою вважався інцест. Зв'язки брата і сестри, сина з матір'ю і батька з дочкою вважалися буденною справою, і традиція ця жила аж до 19 століття.
Одружитися в Русі було можна з 9-12 років, через що дівчатка ще не встигали досягти статевого дозрівання. З цієї причини подружній обов'язок за наречену виконувала її мама. Відтак сучасні стосунки зятя і тещі зазнали кардинальних змін, що, безумовно, на краще.
Древні греки
Греки завжди були людьми веселими і розкутими, особливо в давнину. У Стародавній Греції був культ фалоса, тому символами родючості та життя вважалися чоловіки. Тепер не дивно, що відкривачки для пива в Афінах роблять з імітацією статевих членів.
Звідси ж становище жінки в грецькому суспільстві було "завидним": трохи кращим, ніж у раба. З огляду на повну безправність жінок, зґвалтування у греків були майже що нормою. Вільна людина могла вчинити наругу над рабинею без будь-якого покарання. Також нормою вважалося насильство над жінками та повіями. Проституція, до речі, теж вважалася нормою: нею займалися не тільки жінки, а й молоді хлопці. Чоловікам займатися цією справою було заборонено.
Одностатеві зв'язки також не були під забороною. Тільки дорослі мужі не могли блудити один з одним, а ось наставити на шлях істинний молодого юнака – завжди, будь ласка. Мастурбація була нормою, і греки дали дуже кумедну назву цьому процесу: "битися рукою з Афродітою".
Стародавній Єгипет
Єгиптяни дуже трепетно ставилися до оральних пестощів і вважали це справою божественного порядку. Дівчата, які вважаються кращими на цьому терені, були відзначені почесним знаком: їх губи фарбували помадою червоного кольору.
Мастурбації теж відводили особливу роль. Щороку фараон на очах у народу повинен був еякулювати у Ніл, щоб дати нове життя усьому сущому. Пояснюється це тим, що влада фараона вважалася божественною – він був намісником Бога на землі.
Древній Китай
Китайці, треба сказати, теж були ще тими веселунами. У Китаї нормою було позичити на ніч дружину гостю, що прийшов до твого дому. Це навіть вважалося справою честі, адже за повір'ям він був посланий богами, щоб розбавити ваш рід своєю кров'ю.
Так само, як і в Стародавній Греції, борделі у китайців були шалено популярними, тож нічого сороміцького не було в тому, аби навідуватися до них. В одному з таких закладів для принцеси Лю Сун було виділене окреме ліжко, на якому їй догоджали до 30 чоловіків одночасно.
Для китайців справою честі вважалося, щоб під час сексу жінка отримала кілька оргазмів. До безневинних дівчат було особливе ставлення, адже вважалося, що чим більше незайманих "покриє" чоловік, тим довше він буде жити, а його енергія буде невпинно зростати.
З миру по нитці
Але дивні традиції не оминули й сучасний світ. На сьогодні у глухих племенах Північної Камчатки збереглася традиція, згідно з якою чоловік пропонує свою дружину гостю, що зайшов в його будинок, а жінка заради згоди гостя готова на все, оскільки це вважається великою честю.
У Тибеті дівчині, щоб успішно вийти заміж, необхідно мати на рахунку хоча б з десяток сексуальних партнерів, інакше заміж не візьмуть.
У Полінезії кількість зв'язків до шлюбу особливо важлива, причому до весілля жінка повинна мати вже двох дітей.
В Океанії звичаї здадуться вже зовсім дикими. Перед тим, як наречена дістанеться нареченому, з нею протягом трьох днів сексом можуть займатися всі його друзі, а після – кожен охочий чоловік племені. Тільки потім "щаслива" наречена потрапляє до свого нареченого.
У нас, як то кажуть, все...
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