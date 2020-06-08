У Норвегії знайшли настільну гру віком 1600 років

У квітні 2020 року норвезькі археологи з музею при Університеті Бергена розкопали рештки невеличкої могили раннього залізного віку біля села Ітре-Фосс у Норвегії. У ній вони виявили кілька фрагментів розбитого глиняного посуду і обпаленого скла, а також настільну гру, яка датується 100-400 рр. н. е.

Фрагменти гри складаються з 13 цілих і 5 зламаних ігрових фішок, а також майже неушкодженої ігрової дошки. Археологи припускають, що похована у цьому місці людина належала до еліти і володіла високим статусом. За словами учасника дослідження Мортена Рамстада, подібні предмети говорять про контакти з Римською імперією, де тільки вищі верстви суспільства проводили час за настільними іграми.

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Знайти гру, якій майже дві тисячі років, неймовірно захоплююче. Це показує, наскільки люди того часу відрізнялися від нас, – додав Мортен Рамстад.

Ця гра могла бути заснована на римській грі Ludus latrunculorum, яка вважається варіантом більш ранніх грецьких ігор, відомих як Petteia, pessoí, psêphoi, poleis і pente grammaí. У Платонівській республіці противників Сократа називали поганими гравцями петтеї, які загнані в кут і не мають можливості рухатися.

Всі ці ігри були ранніми предками більш відомої настільної гри Хнефатафл, що є сімейством древніх скандинавських і кельтських настільних ігор, в які грали на картатій або гратчастій ігровій дошці з двома арміями. Надійні описи правил цієї гри відсутні. Дослідники припускають, що фішки в ній рухалися за принципом руху човна в сучасних шахах в залежності від парності або непарності числа, яке випадало на гральній кисті.

Місце, де вчені вели розкопки, – це частина старого морського шляху, який отримав назву Нордвеген – "північний шлях", від якого отримала назву Норвегія. За словами дослідників, це відкриття допоможе краще зрозуміти, як жителі цих місць взаємодіяли з римською культурою.

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