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Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту

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Океан Ельзи - фото 1
Океан Ельзи / facebook

Сьогодні, 12 жовтня, найпопулярнішому гурту України та одному з найкращих, на думку публіки та критиків, рок-колективів Східної Європи виповнюється 25 років. Радіо МАКСИМУМ вітає Океанів з днем народження!

Клан Тиші – назва колективу, в якому грав кістяк майбутнього "ОЕ". До речі, всі учасники першого складу Океану Ельзи – Вакарчук, Гудімов, Глінін та Хусточка – не мали музичної освіти.

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Сам Вакарчук є кандидатом фізико-математичних наук, Гудімов закінчив Український державний лісотехнічний університет, Глінін вивчився у Львівському політехнічному університеті на економіста-енергетика, а Хусточка випустився з Львівського торгово-економічного інституту.

Перший офіційний виступ в історії групи відбувся 14 січня 1995 року. Він проходив неподалік Львівської опери та зібрав 7 тис. людей.

До вашої уваги архівні фото Океану:

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361061

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361062

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361063

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361048

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361049

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361050

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361051

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361052

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361053

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361054

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361055

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361056

Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту - фото 361057

Читайте також: Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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