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Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту
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Сьогодні, 12 жовтня, найпопулярнішому гурту України та одному з найкращих, на думку публіки та критиків, рок-колективів Східної Європи виповнюється 25 років. Радіо МАКСИМУМ вітає Океанів з днем народження!
Клан Тиші – назва колективу, в якому грав кістяк майбутнього "ОЕ". До речі, всі учасники першого складу Океану Ельзи – Вакарчук, Гудімов, Глінін та Хусточка – не мали музичної освіти.
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Сам Вакарчук є кандидатом фізико-математичних наук, Гудімов закінчив Український державний лісотехнічний університет, Глінін вивчився у Львівському політехнічному університеті на економіста-енергетика, а Хусточка випустився з Львівського торгово-економічного інституту.
Перший офіційний виступ в історії групи відбувся 14 січня 1995 року. Він проходив неподалік Львівської опери та зібрав 7 тис. людей.
До вашої уваги архівні фото Океану:
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