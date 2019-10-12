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ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
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Океану Ельзи – 25 років! Пройдіть цікавий тест та дізнайтеся, наскільки добре ви знаєте творчість улюбленого гурту.
Важко повірити, але "Океану Ельзи" чверть століття. Датою народження колективу заведено вважати 12 жовтня 1994 року. За цей час змінювався склад групи, змінювалися музиканти, у соліста Святослава Вакарчука були сольні проєкти, такі як "Брюссель" або "Вночі", а тепер він і зовсім політик. Однак незмінним залишилося лиш одне: пісні Океану люблять, слухають та знають майже кожен рядок напам'ять. А чи зможете ви впізнати фірмовий стиль гурту?
Читайте також: Найулюбленіший голос України: історія успіху Святослава Вакарчука та його Океанів
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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