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Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах

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Святослав Вакарчук і його ОЕ - фото 1
Святослав Вакарчук і його ОЕ / Вікторія Квітка

Гурт "Океан Ельзи" випустив нову патріотичну композицію "Човен", яка розповідає про непросту долю України. "Війнами втомлена, та ніким не зломлена" – слухайте проникливий хіт Вакарчук і Ко, від якого мурахи по шкірі!

Як поділився фронтмен гурту "Океан Ельзи", а віднедавна також лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, пісню "Човен" він написав за кілька днів до свого дня народження, тобто на початку травня. "Народилась вона в дуже короткий час, буквально за пів години. Я сів за рояль і почала з'являтися не лише музика, а й відразу слова, що буває доволі не часто. Вперше я її заспівав під гітару друзям на своєму дні народженні, і натхненні тим, що їм сподобалось, ми з групою знайшли час в цей непростий період і записали її", – розповів він.

Слухати онлайн пісню Океан Ельзи – Човен:

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Прикметно, що текст пісні містить в собі посилання на історичні події України різних часів. "Образ "лівий і правий берег", коли з одного боку "цвітуть сади", а з іншого "чужі сліді" для мене дуже вистраждана історія особисто", – наголосив Святослав Вакарчук.

Текст і слова пісні ОЕ – ЧОВЕН

Човен, мій маленький човен
Хвилями гойдає пам'ять день і ніч
Човен, спогадами повен
З нього добре видно землю навсібіч
Там зліва і справа цвітуть сади
Там зліва і справа чужі сліди

Приспів:

Війнами втомлена, та ніким не зломлена
Розквітай, Земле ти моя
Голодом морена, але непокорена
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я

Човен, мій маленький човен
Хвиль не помічає день і ніч пливе
Знаю, хвилю він здолає
Мілину обійде і шторм переживе
Бо зліва і справа цвітуть сади
Бо зліва і справа чужі сліди

Приспів:

Війнами втомлена, та ніким не зломлена
Розквітай, Земле ти моя
Голодом морена, але непокорена
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я
Війнами втомлена та ніким не зломлена
Розквітай, Земле ти моя (3).

Концерт ОЕ - фото 340072
Концерт ОЕ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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