Унікальна фітнес-модель розбурхала мережу оголеною фотосесією

Шведська фітоняшка Вендела Ліндблом, яка стала першою в історії лисою моделлю, яка знялася для журналу Playboy, викликала справжній фурор в Instagram.

24-річна красуня виклала у себе в акаунті повністю оголені фотографії, чим викликала бурхливе захоплення тисяч шанувальників. У кадрі Ліндблом позує в рингу без одягу, прикриваючись якимось чемпіонським поясом.

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