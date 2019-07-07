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Унікальна фітнес-модель розбурхала мережу оголеною фотосесією
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Шведська фітоняшка Вендела Ліндблом, яка стала першою в історії лисою моделлю, яка знялася для журналу Playboy, викликала справжній фурор в Instagram.
24-річна красуня виклала у себе в акаунті повністю оголені фотографії, чим викликала бурхливе захоплення тисяч шанувальників. У кадрі Ліндблом позує в рингу без одягу, прикриваючись якимось чемпіонським поясом.
І ще: Красуня з Жіночого кварталу здивувала сміливим фото з Кошовим
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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