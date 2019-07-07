Відома співачка оголила груди у білосніжному костюмі

Співачка Дуа Ліпа стала гостею премії O2 Silver Clef Awards. Шанувальники у захваті від відвертого образу зірки!

Нагорода була заснована в 1976 році з метою фінансування благодійного фонду NordoffRobbins, який працює з людьми, що страждають від аутизму, депресії, недоумства, а також з інвалідами.

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Наразі фонд зібрав вже понад 9 мільйонів фунтів. Для заходу популярна співачка Дуа Ліпа вибрала костюм білого кольору в стилі oversize і жовтий топ. Сумка Jacquemus і білі босоніжки доповнили образ. Ліпа любить експериментувати з нарядами і часто з'являється на публіці в досить відвертих образах.

До слова, на церемонії нагородження премії O2 Silver Clef Awards 2019 зірку відзначили нагородою в номінації "Найкраща співачка".

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