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Красуня з Жіночого кварталу здивувала сміливим фото з Кошовим

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Нікітіна і Кошовий показують язики - фото 1
Нікітіна і Кошовий показують язики / kvartal95

Катерина Нікітіна показала нове цікаве фото у мережі. Користувачі дуже бурхливо відреагували на знімок.

У соціальних мережах справжній сплеск каламбурів і жартів через новий сміливий знімок зірки Кварталу 95, зробленого з коміком Євгеном Кошовим.

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Про це стало відомо завдяки публікації в Instagram. "Якщо Ви усміхнулися дивлячись на це фото, то ви зобов'язані прийти на наш концерт в Одесі. Я обіцяю, ви там не будете усміхатися, а тільки розминати кріпатуру на вилицях!", – йдеться у повідомленні. На самому ж знімку видно, що Нікітіна і Кошовий показують язики. Це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів.

Красуня з Жіночого кварталу здивувала сміливим фото з Кошовим - фото 339090

"Ого, який у Жеки довгий язик", "Ніфіга собі у нього язик триметровий", "Ого, оце так. Який у Жені язик довгий", "Фу блін язик чистити треба, а потім показувати", – пишуть вони.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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