Ума Турман з'явилася у трейлері до нового хоррор-серіалу від Netflix

Netflix випустив трейлер нового хоррор-серіалу з Умою Турман та Тоні Голдвіном. Дізнайтеся, про що буде цей серіал.

Сюжет серіалу розкриває історію про дівчину, яка зіткнулася з моторошними та містичними подіями після пересадки серця.

Головну роль зіграла молода актриса Сіван Аліра Роуз. Також в серіалі знялися Ума Турман, яка відома за кінострічками "Вбити Білла", "Кримінальне чтиво", й Тоні Голвін, який знімався у фільмах "Привид", "Скандал". Творець "покоїв" – кінематографістка Леа Рейчел.

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Netflix випустив перший трейлер свого нового серіалу "Покої" або "Chambers". У центрі сюжету – дівчина, яка пережила серцевий напад. Їй знайшли донора органу і зробили пересадку серця, після чого її життя перетворюється на кошмар. Головна героїня та її батьки знайомляться з батьком і матір'ю тієї, чиє серце було пересаджено, і далі йде низка страшних містичних подій і бачень. Дівчина починає дізнаватися подробиці життя свого донора і її загадкової раптової смерті – виявляє зловісні риси, які були властиві померлої, в самій собі.

Прем'єра серіалу відбудеться 26 квітня на Netflix.

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