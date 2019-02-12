Улютрабюджетний Redmi Note 7 розійшовся тиражем понад мільйон екземплярів

Смартфон Redmi Note 7 – перша модель незалежного бренду Redmi. Він викликав неабиякий ажіотаж, адже став одним зі смартфонів компанії, який був розпроданий за рекордний час.

Бренд Redmi відрапортував про велике досягнення – з моменту надходження у продаж смартфон Redmi Note 7 розійшовся в кількості понад 1 млн одиниць. Тобто, за неповний місяць (з 15 січня по 11 лютого), було продано понад 1 млн смартфонів Redmi Note 7.

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Результат тим більше вражає, якщо згадати, що Redmi Note 7 поки продається лише на території Китаї, де по всіх торгових майданчиках уже сумарно зібрано близько 7 мільйонів заявок від охочих придбати новинку. Тобто, продажі могли бути ще вищими, якби Xiaomi була в стані швидше поповнювати складські запаси.

Найближчим часом Redmi Note 7 повинен надійти в продаж на ринку Індії, а потім новинка добереться і до Європи, де її чекає чимало зацікавлених покупців. Але, як вже зазначалося раніше, перш за все виробник повинен задовольнити попит на домашньому ринку Китаю.

Якщо Xiaomi зможе оперативно знайти додаткові ресурси, наростити обсяги виробництва і забезпечити безперебійні поставки моделі в потрібних кількостях, то Redmi Note 7 в підсумку цілком може розійтися тиражем у кілька десятків мільйонів, ставши найуспішнішою моделлю в історії компанії.

Redmi Note 7 уже розійшовся мільйонним тиражем

Крім того, виробнику безперечно варто внести відповідні корективи, щоб наступні потенційні бестселери – просунутий Redmi Note 7 Pro на SoC Snapdragon 675 і бюджетний Redmi 7 на SoC Snapdragon 636 – на момент надходження продажів були в достатньому обсязі. Адже багато хто просто може не дочекатися, вибравши іншу цікаву їм модель.

Якщо вірити недавнім звітам Canalys, в минулому кварталі Xiaomi очолила ринок смартфонів в Україні, змістивши Samsung на друге місце, а також увійшла в топ-5 найбільших постачальників у Західній Європі.

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