Ця компанія стала лідером українського ринку смартфонів

Продажі мобільних телефонів Xiaomi в Європі досягли дуже хороших результатів, особливо в Україні. У четвертому кварталі 2018 року Xiaomi захопила 26,7% українського ринку.

Так, Xiaomi вперше отримала пальму першості, потіснивши на друге місце Samsung з показником 26,5%.

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Цікаво, що чотири з п'яти провідних брендів мобільних телефонів в Україні – китайські мобільні телефони. Крім Xiaomi, це Huawei, у якого 16,2%, 10,6% у Meizu і 7,9% у Honor.

На західноєвропейському ринку мобільних телефонів Xiaomi також досягла приголомшливих результатів: бренд успішно увійшов до п'ятірки лідерів і став найбільш швидкозростаючим брендом мобільних телефонів в Західній Європі з темпом зростання у 415,1%. Варто відзначити, що Xiaomi вийшла на такі важливі ринки Західної Європи, як Франція, Італія і Великобританія, в травні 2018 року.

Згідно з фінансовим звітом за третій квартал 2018 року, зарубіжні ринки Xiaomi досягли 22,3 млрд юанів, тобто збільшилися на 112,7% у річному обчисленні.

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