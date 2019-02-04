Флагман Xiaomi Mi 9 показали на першому живому знімку

Флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 зняли в руках одного із співробітників компанії-виробника до офіційного анонсу. Знімок був швидко видалений, проте все ж встиг розійтися по мережі.

У той час як китайська компанія готується до презентації свого нового флагмана, яка відбудеться цього місяця, смартфон Xiaomi Mi 9 показали на першому "живому" фото.

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Знімок поширили у китайській соціальній мережі, де часто з'являються не тільки фото, але і інформація про особливості того чи іншого нового китайського смартфона.

Судячи по знімку, розміри новинки будуть приблизно такими ж як і у Mi 8. Незважаючи на те, що кількість модулів основної камери не видно, все ж можна помітити, що блок займає більше місця, ніж у попередника.

Xiaomi Mi 9 підловили у руках в одного із співробітників компанії

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