Представлено смартфон Redmi Note 7 від Xiaomi

Компанія Xiaomi представила перший смартфон свого нового суббренду під назвою Redmi Note 7.

Попри приналежність до бюджетного цінового сегмента, новинка отримала продуктивний процесор, просунуту камеру та кілька фішок своїх дорогих "братів".

І ще: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

Смартфон отримав 2,5D-дисплей діагоналлю 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5: 9 та краплеподібний виріз для селфі-камери. Він займає майже 95% площі передньої панелі, товщина бічних рамок становить всього 1,95 мм.

Redmi Note 7 від Xiaomi показали офіційно

"Серцем" смартфона став 8-ядерний процесор Snapdragon 660 (4x1,8 ГГц + 4x2,2 ГГц), що працює у парі з графічним процесором Adreno 512 (850 Мгц) і 3/4/6 ГБ оперативної пам'яті у залежності від конфігурації. Об'єм вбудованого накопичувача становить 32 або 64 ГБ.

Redmi Note 7 від Xiaomi показали офіційно

Основний сенсор подвійної камери гаджета на 48 Мп виділяється розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. Роздільна здатність допоміжного датчика – 5 Мп, а селфі-камери – 13 Мп. Розширені фотоможливості Redmi Note 7 забезпечує підтримку функцій штучного інтелекту.

Redmi Note 7 від Xiaomi показали офіційно

За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 4. Примітно, що виробник оснастив начинку сучасним гніздом USB Type-C. Також апарат обладнаний ІЧ-портом і 3,5-мм аудіороз'ємом. На жаль, NFC в смартфоні відсутній.

Redmi Note 7 від Xiaomi показали офіційно

Сканер відбитків пальців розміщений на скляній задній панелі гаджета з градієнтним забарвленням. Працює пристрій під управлінням встановленої операційної системи Android 9.0 Pie.

Ціна базової моделі 3/32 складе 147 доларів, варіант 4/64 ГБ обійдеться покупцям у 176 доларів, а от топова версія 6/64 – 206 доларів. Продажі новинки стартують найближчим часом на території Китаю та Індії, а от дата глобального анонсу Redmi Note 7 поки не озвучена.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року