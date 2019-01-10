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Представлено смартфон Redmi Note 7 від Xiaomi
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Компанія Xiaomi представила перший смартфон свого нового суббренду під назвою Redmi Note 7.
Попри приналежність до бюджетного цінового сегмента, новинка отримала продуктивний процесор, просунуту камеру та кілька фішок своїх дорогих "братів".
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Смартфон отримав 2,5D-дисплей діагоналлю 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5: 9 та краплеподібний виріз для селфі-камери. Він займає майже 95% площі передньої панелі, товщина бічних рамок становить всього 1,95 мм.
"Серцем" смартфона став 8-ядерний процесор Snapdragon 660 (4x1,8 ГГц + 4x2,2 ГГц), що працює у парі з графічним процесором Adreno 512 (850 Мгц) і 3/4/6 ГБ оперативної пам'яті у залежності від конфігурації. Об'єм вбудованого накопичувача становить 32 або 64 ГБ.
Основний сенсор подвійної камери гаджета на 48 Мп виділяється розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. Роздільна здатність допоміжного датчика – 5 Мп, а селфі-камери – 13 Мп. Розширені фотоможливості Redmi Note 7 забезпечує підтримку функцій штучного інтелекту.
За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 4. Примітно, що виробник оснастив начинку сучасним гніздом USB Type-C. Також апарат обладнаний ІЧ-портом і 3,5-мм аудіороз'ємом. На жаль, NFC в смартфоні відсутній.
Сканер відбитків пальців розміщений на скляній задній панелі гаджета з градієнтним забарвленням. Працює пристрій під управлінням встановленої операційної системи Android 9.0 Pie.
Ціна базової моделі 3/32 складе 147 доларів, варіант 4/64 ГБ обійдеться покупцям у 176 доларів, а от топова версія 6/64 – 206 доларів. Продажі новинки стартують найближчим часом на території Китаю та Індії, а от дата глобального анонсу Redmi Note 7 поки не озвучена.
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