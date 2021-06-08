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Улюблений годинник Каньє Веста виставили на продаж: у скільки оцінили аксесуар

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Над розробкою годинника працював сам Каньє Вест - фото 1
Над розробкою годинника працював сам Каньє Вест / GQ

Каньє Вест відомий своєю любов'ю до дорогих годинників. Музикант виставить на аукціон одну з моделей зі своєї особистої колекції. Торги пройдуть у Чикаго 10 червня.

Як повідомляє видання High Snobiety, на аукціон буде виставлений годинник Ikepod. Усі моделі виробляються у Швейцарії, у місті Бассекорт. Вартість годинника стартує від декількох тисяч доларів США. Зауважимо, що Каньє особисто брав участь в їх розробці.

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"Засновник Swatch сказав: "Годинник – це не годинник, якщо він не круглий". Тому я загнав Джоні Айва і Марка Ньюсона у кут на Met Ball, щоб вони дорікнули їх в тому, що Apple Watch не круглі, тому Ikepod – мій улюблений годинник", – сказав Каньє Вест.

Улюблений годинник Каньє Веста виставили на продаж: у скільки оцінили аксесуар - фото 462691
Улюблений годинник Каньє Веста виставили на продаж: у скільки оцінили аксесуар - фото 462692

Раніше Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Так на світ з'явився новий смарт-годинник Big Bang e UEFA Euro 2020, присвячений спортивній події. Новинка Big Bang e UEFA Euro 2020 дасть футбольним фанатам можливість в реальному часі стежити за турніром завдяки віртуальному стадіону на зап'ясті. Hublot представив вдосконалену модель, випущену обмеженою серією з 1000 примірників.

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