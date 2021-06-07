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New Balance представив кросівки для пива до Дня батька: фото

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Кросівки випустили до Дня батька - фото 1
Кросівки випустили до Дня батька

New Balance випустив кросівки для пива у колаборації з Miller Lite. Нова модель отримала назву Shoezie. Кросівки будуть доступні у дуже обмеженій кількості. Реліз приурочений до Дня батька і призначений на 20 червня.

Як повідомляє видання High Snobiety, кросівки для пива від New Balance зможуть зберігати напої прохолодними у спекотні літні місяці.

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Shozie створені на основі моделі New Balance 624 Trainer. Вони будуть доступні тільки у США, але для того, щоб їх отримати, необхідно залишити заявку.

Бренди також представили кампанію, в якій знялися батьки.

"Разом ми хочемо подякувати всім татусям за те, що вони стригли траву, смажили на грилі ідеальне м'ясо, погоджувалися на домашню собаку і, звичайно ж, проводили з нами час", – додала Софія Колуччі, віце-президент з маркетингу Miller.

New Balance представив кросівки для пива до Дня батька: фото - фото 462545

New Balance представив кросівки для пива до Дня батька: фото - фото 462546

New Balance представив кросівки для пива до Дня батька: фото - фото 462547

New Balance представив кросівки для пива до Дня батька: фото - фото 462548

Раніше New Balance показав кампанію, присвячену фірмовому сірому кольору бренду. У ній представлені різні версії кросівок 574.

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