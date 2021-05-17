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Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото

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Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото - фото 1

Менш як місяць залишилося до старту довгоочікуваного чемпіонату Європи з футболу, який був відкладений на рік через пандемію. Бренд Hublot представив нові смарт-годинник Big Bang e UEFA Euro 2020 спеціально до спортивної події.

Новинка Big Bang e UEFA Euro 2020 дасть футбольним фанатам можливість в реальному часі стежити за турніром завдяки віртуальному стадіону на зап'ясті. Hublot представив вдосконалену модель, випущену обмеженою серією з 1000 примірників.

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Безель Big Bang e прикрашають кольори прапорів 12 країн-учасниць турніру. Годинники в корпусі діаметром 42 мм мають усі знакові атрибути культової моделі Big Bang. Корпус виконаний з полірованої чорної кераміки Black Magic і ще він водонепроникний.

Спеціальний додаток дозволяє користувачам стежити за змаганнями в режимі реального часу. Серед головних функцій Big Bang e – відстеження часу матчів з хронометражем, перервою, додатковим часом і закінченням матчу, повідомлення про присуджені картки і заміни гравців, пенальті і голи.

На довершення 200 перших клієнтів, які придбають Big Bang e, отримають невзаємозамінний токен (NFT), що містить уривок з епізоду "Подкасту Hublot Fusion". Токени відповідають стандарту ERC-1155, і їхні власники можуть обмінювати ці маркери на платформах, які є еталоном в світі NFT, включаючи OpenSea.

Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото - фото 459728

Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото - фото 459729

Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото - фото 459730

Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото - фото 459731

Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото - фото 459732

Hublot представив годинник до чемпіонату Європи з футболу 2020 року: фото - фото 459733

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