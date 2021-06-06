Каньє Вест залишив у стрип-клубі 15 тисяч доларів чайових: за що така щедрість

Каньє Вест одного разу залишив барменці у стрип-клубі $ 15 000 чайових. Про цей випадок щасливиця сама розповіла в тіктоку.

Анессі, котра була на зміні під час візиту репера, лише налила йому склянку води та слухала його протягом кількох годин. Дивися на Радіо MAXIMUM, що ж такого зробила співробітниця стрип-клубу.

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"У мій клуб ходять багато реперів, атлетів і звичайні люди, які хочуть зняти щось для інстаграму. Але Каньє інший. Абсолютно. Він не замовляв алкоголь. Він попросив води з льодом і почав розповідати про свої переконання, звідки ми всі прийшли, і що він вважає себе справжнім посланцем Творця. Так тривало 3-4 години, після чого він подякував мені, дав мені $ 15 000, сказав, що, на його думку, йому було визначено зробити це, і пішов", – говорить вона у ролику, роблячи макіяж.

Зрозуміло, немає жодних доказів того, що сталося. Але користувачі мережі переконані, що вчинок цілком у дусі Веста.

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