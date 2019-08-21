Улюблені українські пісні нашої Незалежності: добірка з 1991-2000

До Дня Незалежності України 2019 ми підготували для вас музичний екскурс. У першій добірці найкращих пісень слухайте та згадуйте улюблені хіти 90-х – нульових.

Саме з цих хітів починалась наша Незалежність, адже вони сформували сучасну українську музику та знову повернули голос рідній пісні.

Це цікаво: Перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення

За перші 10 років Незалежності скарбничка укрмузики поповнилась оригінальними піснями, які назавжди залишаться у золотому фонді нашої нації. Від Гадюкіних до Скрябіна – ми вибрали найулюбленіші хіти 1991-2000х, хоча це було неймовірно важко. Насолоджуйтесь!

Брати Гадюкіни – Ми хлопці з Бандерштату

Гадюкіни вмить підкорили Україну, яка щойно здобула Незалежність, цим хітом, а з легкої руки вокаліста Сергія Кузьмінського Львів отримав другу назву – Бандерштат.

Юрко Юрченко – Я йду

Справжній секс-символ українок Юрко Юрченко був незмінним лідером хіт-параду "Територія-А" у 90-х, даючи по кілька концертів на день. Його хіти "Я йду", "В пустелі диких снів", "Анжеліка" знав кожен. Два роки тому після тривалого забуття співак повернувся на сцену зі своєю оновленою групою Yurcash.

Віка Врадій – То моє море

Спершу Сестричка Віка співпрацювала із "Братами Гадюкіними", але після перемоги на фестивалі "Червона рута" у категорії рок-виконавців співачка вирушила в сольне плавання. На жаль, на музичному Олімпі зірка довго не протрималась, але її пісні й досі в наших серцях.

Аква Віта – А тепер усе інакше

Піонери українського євроденсу. Саме пісня "А тепер усе інакше" зробила гурт "Аква Віта" надзвичайно популярним в Україні. Зараз же про дует з Кропивницького ні слуху, ні духу.

Фантом 2 – Двоє

Івано-Франківський дует Романа Матіяша та Ольги Гречко стрімко увірвався у тогочасний шоу-біз. У свої найкращі роки "фантоми" давали по 30 концертів на місяць та збирали стадіони. Утім, закінчилося все доволі прозаїчно – закохані розійшлись, а дует розпався.

Віктор Павлік – Шикидим

Артист починав із гурту "Анна Марія". Саме в складі цього колективу він здобув популярність, підкоривши хітом "Ти подобаєшся мені" всіх українок. Але співак вирішив "забити" на славу, та подався до Туреччини вслід за коханою. Робота в складі тамтешньої групи "Мідас" дала поштовх народженню хіта "Шикидим", з яким у вересні 1996 року співак повернувся в Україну. Ця пісня одразу стала "народною".

EL Кравчук – Нічий

Один з головних секс-символів української поп-музики 90-х, який активно грав у театрі і вчив нас усіх бути розкутішими. Справжнє ім'я EL Кравчука – Андрій Остапенко. Приставка "EL" означає "електронний" – так співак пояснював публіці свій нікнейм, відкриваючи дебютною платівкою нову сторінку в історії української музики. Зараз же EL Кравчук взяв творчу паузу.

Ірина Білик – Божевільна

Вперше співачка заявила про себе під час фестивалю "Червона Рута-89". Однак популярність до майбутньої зірки прийшла на початку 90-х. Саме Ірина Білик була однією з перших артистів, що перейшли на українську. "Божевільна", "Так просто", "А я пливу", "Країна", "Просто літо", "Одинокая", "Ти мій" – ці пісні стали справжніми хітами 90-х. Зараз співачка перейшла на російську, та й хітів у неї значно поменшало, тож залишається згадувати минулі.

Плач Єремії – Вона

Без цієї пісні не обходиться жодне застілля чи просто гарний відпочинок у компанії друзів. "Вона" від гурту "Плач Єремії" вийшла в альбомі "Най буде все як є…" 1995 року, і досі не втрачає своєї популярності. Автором слів, до речі, став поет Кость Москалець.

Павло Зібров – Марина

Головний серцеїд України, який підкорив мільйони сердець своїми вусами, має в репертуарі не один народний хіт. Його шлягери "Марина", "Женщина любимая" досі в ротації деяких радіостанцій. Саме в 1992 році Павло Зібров познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мариною, та написав для неї цей хіт. Зібров і досі активно гастролює та випускає нові, доволі несподівані, пісні.

Андрій Миколайчук – Піду втоплюся

Веселий босоногий хуліган Андрій Миколайчук був справжнім народним улюбленцем 90-х. Його пісні "Піду втоплюся", "Підпільник Кіндрат", "Гори Карпати" чув кожен українець. Зараз Андрій Миколайчук живе в Києві, виховує онуків та іноді з'являється на публіці зі старими хітами. І хоча з моменту слави артиста пройшло понад 20 років, його досі впізнають на вулицях і просять автограф.

The ВЙО – Зорі

Творчість дуету Мирослава Кувалдіна і Сергія Підкаури започаткувала стиль реґґі в Україні, і саме пісня "Зорі" стала маніфестом українських растафарі. При цьому The ВЙО залишається чи не єдиним адекватним реґґі-гуртом України й зараз. Респект!

Іво Бобул – Якщо любиш, кохай

Легенда української естради Іво Бобул був мегапопулярним завдяки хітам "Душі криниця", "Місячне колесо", "Якщо любиш, кохай", "На Україну повернусь", "Скрипаль", "Одна-єдина" та іншими. У 90-ті Іво Бобула називали секс-символом жінок "бальзаківського віку". Співак і зараз веде активну концертну діяльність, нагадуючи про себе різними курйозами.

Шао? Бао! – Купила мама коника

Поп-гурт із Дніпра, заснований в 1990 році трьома музикантами – Павлом Шиловим, Олександром Белашом та Олегом Воропаєвим. Вони записали хіти, популярні наприкінці 1990-их: "Купила мама коника", "Мертві бджоли", "Ой, на горі два дубки". При цьому "Шао? Бао!" любили не лише в Україні, а й на території всього пострадянського простору. Утім, через внутрішні непорозуміння гурт згодом розпався, а новий колектив, окрім старих хітів, більше нічого не зміг представити своїм фанам.

Андрій Заліско – Так буває

Львів'янин почав займатися музикою ще змалку. Після перемог у кількох фестивалях перспективного музиканта помітив сам Василь Зінкевич. Уже в 1995 році Заліско випустив першу касету з хітом під назвою "Так буває" у стилі поп-рок. Опісля артист почав співпрацювати з "Територією А", знімати кліпи, гастролювати Україною. До 2008 року ім'я Андрія Заліска ще було на слуху, але зараз про нього згадуємо хіба що ми.

Океан Ельзи – Там, де нас нема

14 січня 1995 року на площі перед оперним театром Львова відбувся перший виступ групи "Океан Ельзи" у складі. Денис Глінін, Юрко Хусточка та Святослав Вакарчук, "троє молодих, підбадьорених коньячком та сповнених енергетикою пацанів", і Павло Гудімов, "який не "бадьорився", виступили перед 7-тисячним натовпом при температурі 7 градусів морозу. Тоді й почалася історія "Океанів". Уже в 1998 році виходить перший альбом гурту, а кліп на пісню "Там, де нас нема" приніс колективу справжнє визнання.

ТНМК – Зроби мені хіп-хоп

Наш улюблений гурт сформувався на початку 90-х. Спочатку хлопці співали російською, але саме україномовні пісні зробили "Танок на Майдані Конґо" відомими. Перший альбом ТНМК під назвою "Зроби мені хіп-хоп" одразу підкорив слухачів своїм небанальним підходом до музики та цікавим гумором.

Тартак – О-ЛЯ-ЛЯ

Історія гурту Тартак почалася в 1996-му. Саме тоді новостворений проект взяв участь у відбірковому турі фестивалю "Червона Рута", на якому незабаром переміг. Презентувавши на фесті пісні "О-ля-ля", "Подаруй Мені Кохання" та "Божевільні Танці", Тартак став лауреатом 1-ї премії в жанрі танцювальної музики. Станом на 2019 рік гурт випустив уже 10 альбомів.

Ван Гог – Не відлітай

Цей гурт, заснований хлопцями з Самбора, часто змінював склад, але незмінним лідером колективу залишався Ігор Добрянський. Їхні хіти "Не відлітай", "Зроби так" ставали лідерами хіт-парадів, а самі музиканти кумирами тогочасної молоді. На жаль, з часом гурт почав втрачати популярність. Хлопці змінювали репертуар, пробували співати російською, та шоу-біз виявився безжальним. Відновити минулу славу "Ван Гог" не зумів.

СТЕП – Смажений кабанчик

Хлопці з Херсона Сергій Василенко та Володимир Єфімов були шалено популярними в 90-х. У 1998 році група випустила альбом "Смажений кабанчик", і його тираж продажів побив усі рекорди, що існували до цього в Україні. "Бум, бум – все в нас є", "Дівчина Африка", "Ти не пожалкуєш" надовго запам'яталися любителям музики.

Вхід у змінному взуті – Сірко

Хіти реперів "Сірко", "Час минає" та "Бо вже той день, коли…" збирали багато прихильників та завойовували високі місця в хіт-парадах. З початку нового тисячоліття часто змінювався склад гурту, і хлопці засновували свої проекти. Зокрема, Олексій Потапенко (Потап) 1997 році пішов із ВУЗВ і створив дует з Настею Каменських.

Левко Дурко – No Проблем

Леонтій Бебешко (брат відомого Володимира Бебешка) з міста Стрия Львівської області починав свій творчий шлях, як і Андрій Кузьменко, у гурті "Сестрички Віки". Так, він не збирав стадіони прихильників, зате його незвичну і веселу манеру виконання пісень неможливо забути. Ви ж пам'ятаєте "Дівчино, вишли листа", "No Problem" та "Моя бабця"? Левко і досі продовжує працювати на ТБ та підтримує юні таланти.

ВВ – Країна мрій

Учасники гурту "Воплі Відоплясова" випустили цю пісню в Австрії. Композиція із закликом шукати свою країну мрій стала візитівкою українських рокерів, а в 2004 році Олег Скрипка започаткував однойменний фестиваль етнічної культури, який відтоді проходить щороку.

Скрябін – Танець пінгвіна

Саме цей хіт зробив гурт "Скрябін" популярним. Пісня "Танець пінгвіна" розгорнула нову сторінку українського шоу-бізу та буквально "підірвала" чарти радіостанцій. Автором слів і музики виступив наш улюблений Кузьма. У 1998-му вийшов однойменний альбом "Скрябіна", тоді ж і відзняли "страшно веселий" відеокліп.

Руслана – Світанок

Саме вкінці 90-х на українському небосхилі з'являється ще одна зірка – юна Руслана Лижичко. Хіти дебютного альбому співачки під назвою "Мить весни. Дзвінкий вітер" й досі залишаються візитівкою переможниці Євробачення-2014.

Наталя Могилевська – Місяць

Майбутня зірка тривалий час була "співаючою акторкою", працюючи в Театрі естради, а також у єврейському театрі "Штерн". Вперше про себе вона заявила в 1995 році перемогою на "Слов'янському базарі". На зламі тисячоліть Наталя Могилевська остаточно вирішила перейти в шоу-біз, і вже в 2000 році її пісню "Місяць" визнали найкращою піснею року в Україні, а саму Могилевську – найкращою співачкою. Зірка й досі не припиняє музичну кар'єру, хоч українських хітів від неї вже давно не чути.

Хвилю Тримай – Хей-Хай!

Засновники гурту Лев Лабій та Петро Квич ("Хоттаб") грають разом з 1984 року, починаючи ще з низки шкільних хард-рокових команд. Славу хлопцям приніс перший відеокліп на пісню "Хей-Хай!" (2000). Колектив з Франківська й досі продовжує концертну діяльність, але новими хітами не тішить.

Бонус: Хор "Території А" – Стожари

Віктор Павлік, юна Ані Лорак, Лері Вінн, Марина Одольська, Діма Клімашенко та Анджеліка Рудницька переспівали легендарний хіт Назарія Яремчука:

А яка пісня була вашою улюбленою? Пишіть у коментарях!

Слухайте також: Улюблені хіти зірки 90-х, босого підпільника Андрія Миколайчука