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Улюблена страва мільйонів вдома: готуємо смачний Том Ям
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Здавалося б, Том Ям можна скуштувати лише у закладах. Ми ж пропонуємо потішити себе та близьких, приготувавши цю страву.
Покроковим рецептом ділиться у своєму інстаграмі шеф-кухар Олександр Огороднік. Збережіть собі та спробуйте, щоб потішити себе та близьких смачненьким!
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Рецепт Том Яму
Інгредієнти на 2 – 3 порції :
- 500 грамів курячого бульйону
- 12 грамів лимонника (лемонграс)
- 20 грамів імбиру
- 5 листочків кафір лайма
- 100 грамів грибів в мене були Шиїтаке
- 100 грамів томатів чері (за бажанням)
- 50 грамів пасти Том Ям (беріть фірму Aroy-D)
- Сік половини лайма
- 5 грамів чилі (можете 10)
- 250 грамів креветки
- 200 грамів кокосового молока (найкраще від фірми Kara)
- 4 столові ложки рибного соусу
- 3 столові ложки соєвого соусу
- 25 грамів цукру
Порада: Подаємо з відвареним рисом та свіжою кінзою.
Для курячого бульйону:
- 500 грамів курячих кісток з мʼясом (ший, лап, каркас)
- 250 грамів цибулі
- 100 грамів моркви
- 100 грамів стебла селери
- 10 грамів часник
- 50 грамів олії
- 2 грамів чебрець
- 2 лаврових листочки
- 1 грам чорний перець
- Сіль на смак
- 1,5 літра води
Як приготувати Том Ям: дивіться відео
Спосіб приготування бульйону:
- Обсмажити на рослинній олії цибулю з морквою до гарного золотистого кольору, додати селеру, часник, чебрець та кістки, обсмажуємо все разом ще 5 – 6 хвилин постійно помішуючи, щоб кісти також були з гарною скоринкою це дасть гарний колір та аромат майбутньому бульйону.
- Можна кістки окремо запекти в духовці при температурі 220 градусів 15 – 20 хвилин, поливши трішки олією.
- Заливаємо холодною водою, додаємо спеції, доводимо до кипіння та знімаємо піну.
- Зменшуємо вогонь на мінімум і при маленькому кипінні варимо бульйон 2.5 – 3 години.
- Проціджуємо через сито та додаємо сіль на смак.
Приготування Том Яму можна побачити у відео вище!
Це цікаво: Неймовірно смачний гуляш: читайте рецепт від Ольги Рябенко
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