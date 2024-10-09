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Улюблена страва мільйонів вдома: готуємо смачний Том Ям

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Як приготувати вдома Том Ям - фото 1
Як приготувати вдома Том Ям / jcomp

Здавалося б, Том Ям можна скуштувати лише у закладах. Ми ж пропонуємо потішити себе та близьких, приготувавши цю страву.

Покроковим рецептом ділиться у своєму інстаграмі шеф-кухар Олександр Огороднік. Збережіть собі та спробуйте, щоб потішити себе та близьких смачненьким!

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Рецепт Том Яму

Інгредієнти на 2 – 3 порції :

  • 500 грамів курячого бульйону
  • 12 грамів лимонника (лемонграс)
  • 20 грамів імбиру
  • 5 листочків кафір лайма
  • 100 грамів грибів в мене були Шиїтаке
  • 100 грамів томатів чері (за бажанням)
  • 50 грамів пасти Том Ям (беріть фірму Aroy-D)
  • Сік половини лайма
  • 5 грамів чилі (можете 10)
  • 250 грамів креветки
  • 200 грамів кокосового молока (найкраще від фірми Kara)
  • 4 столові ложки рибного соусу
  • 3 столові ложки соєвого соусу
  • 25 грамів цукру

Порада: Подаємо з відвареним рисом та свіжою кінзою.

Для курячого бульйону:

  • 500 грамів курячих кісток з мʼясом (ший, лап, каркас)
  • 250 грамів цибулі
  • 100 грамів моркви
  • 100 грамів стебла селери
  • 10 грамів часник
  • 50 грамів олії
  • 2 грамів чебрець
  • 2 лаврових листочки
  • 1 грам чорний перець
  • Сіль на смак
  • 1,5 літра води

Як приготувати Том Ям: дивіться відео

Спосіб приготування бульйону:

  1. Обсмажити на рослинній олії цибулю з морквою до гарного золотистого кольору, додати селеру, часник, чебрець та кістки, обсмажуємо все разом ще 5 – 6 хвилин постійно помішуючи, щоб кісти також були з гарною скоринкою це дасть гарний колір та аромат майбутньому бульйону.
  2. Можна кістки окремо запекти в духовці при температурі 220 градусів 15 – 20 хвилин, поливши трішки олією.
  3. Заливаємо холодною водою, додаємо спеції, доводимо до кипіння та знімаємо піну.
  4. Зменшуємо вогонь на мінімум і при маленькому кипінні варимо бульйон 2.5 – 3 години.
  5. Проціджуємо через сито та додаємо сіль на смак.

Приготування Том Яму можна побачити у відео вище!

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