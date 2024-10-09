Улюблена страва мільйонів вдома: готуємо смачний Том Ям

Здавалося б, Том Ям можна скуштувати лише у закладах. Ми ж пропонуємо потішити себе та близьких, приготувавши цю страву.

Покроковим рецептом ділиться у своєму інстаграмі шеф-кухар Олександр Огороднік. Збережіть собі та спробуйте, щоб потішити себе та близьких смачненьким!

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Рецепт Том Яму

Інгредієнти на 2 – 3 порції :

500 грамів курячого бульйону

12 грамів лимонника (лемонграс)

20 грамів імбиру

5 листочків кафір лайма

100 грамів грибів в мене були Шиїтаке

100 грамів томатів чері (за бажанням)

50 грамів пасти Том Ям (беріть фірму Aroy-D)

Сік половини лайма

5 грамів чилі (можете 10)

250 грамів креветки

200 грамів кокосового молока (найкраще від фірми Kara)

4 столові ложки рибного соусу

3 столові ложки соєвого соусу

25 грамів цукру

Порада: Подаємо з відвареним рисом та свіжою кінзою.

Для курячого бульйону:

500 грамів курячих кісток з мʼясом (ший, лап, каркас)

250 грамів цибулі

100 грамів моркви

100 грамів стебла селери

10 грамів часник

50 грамів олії

2 грамів чебрець

2 лаврових листочки

1 грам чорний перець

Сіль на смак

1,5 літра води

Як приготувати Том Ям: дивіться відео

Спосіб приготування бульйону:

Обсмажити на рослинній олії цибулю з морквою до гарного золотистого кольору, додати селеру, часник, чебрець та кістки, обсмажуємо все разом ще 5 – 6 хвилин постійно помішуючи, щоб кісти також були з гарною скоринкою це дасть гарний колір та аромат майбутньому бульйону. Можна кістки окремо запекти в духовці при температурі 220 градусів 15 – 20 хвилин, поливши трішки олією. Заливаємо холодною водою, додаємо спеції, доводимо до кипіння та знімаємо піну. Зменшуємо вогонь на мінімум і при маленькому кипінні варимо бульйон 2.5 – 3 години. Проціджуємо через сито та додаємо сіль на смак.

Приготування Том Яму можна побачити у відео вище!

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