Паста з грибами та вершковим крем-сиром за 15 хвилин від Ольги Рябенко

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поділитись рецептом, який ідеально підійде на вечерю. Паста з грибами та вершковим крем-сиром готується швидко та смакує неймовірно.

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Це ідеальний варіант для швидкої та смачної вечері.

Інгредієнти:

• Олія – 2 ст.л;

• Цибуля – 1 шт;

• Часник – 3 зубці;

• Чебрець – 1 гілочка;

• Гриби – 400 г;

• Масло – 30 г;

• Сіль, перець – на смак;

• Вершковий сир Exquisa Classic – 200 г;

• Гірчиця – 1 ч.л;

• Вода з-під пасти – 150 мл;

• Паста – 200 г;

• Петрушка

Спосіб приготування:

1. Цибулю та часник нарізати. Обсмажити на розігрітій пательні з додаванням невеликої кількості олії. Додати чебрець.

2. Гриби можете використовувати ваші улюблені. Нарізати та додати в сковорідку.

3. Додати масло, сіль, перець. Перемішати та готувати до золотавого кольору.

4. Додати вершковий сир, гірчицю та воду, в якій варилася паста.

5. Додати готову пасту, перемішати та додати подрібнену петрушку.

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