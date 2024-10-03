Неймовірно смачний гуляш: читайте рецепт від Ольги Рябенко

Гуляш – м'ясна гаряча страва угорського походження. Зазвичай її готують з телятини чи яловичини.

Деталі приготування цієї популярної страви розповіла шеф-кухарка Ольга Рябенко. Вона розмістила відео приготування у Instagram.

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Це справжня класика угорської кухні, що підкорює насиченим смаком та ароматом.

Ловіть рецепт моєї версії гуляша, сподіваюсь він вам прийдеться до душі. Ідеально підійде для родинної вечері чи святкового столу, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Яловичина – 1 кг;

Морква – 1 шт;

Цибуля – 2 шт;

Часник – 2 зубчика;

Олія – 2-3 ст.л;

Масло – 40 г;

Сіль, перець – за смаком;

Паприка – 1 ст.л;

Борошно – 1,5 ст.л;

Томатна паста – 3 ст.л;

Вода – 800 мл;

Цукор – 1 ч.л;

Лавровий лист – 1 шт;

Солодкий перець – 2 шт (невеликих)

Вершки 15-20% – 4 ст.л;

Зелень.

Спосіб приготування:

1. М’ясо нарізати на середні шматочки.

2. Моркву та цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити.

3. На розігріту сковорідку додати олію та масло й викласти м’ясо. Додати сіль, перець, паприку й обсмажити.

4. Додати цибулю, часник та моркву. Теж обсмажити.

5. Додати борошно, томатну пасту розведену у воді, цукор, лавровий лист. Накрити кришкою і готувати 1 годину на середньому вогні.

6. Солодкий перець нарізати соломкою й додати до м’яса і готувати ще 20-30 хв.

7. Вкінці влити вершки і через 1 хв прибрати з вогню. Додати подрібнену зелень.

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